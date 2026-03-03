Đánh con gái và vợ mang thai 'như thời trung cổ'

Bắc NinhPhan Văn Minh bị đánh giá có tính côn đồ, nhiều lần đánh đập vợ đang mang thai và trói con gái, đánh khiến bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Minh, 32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, để điều tra tội Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Con gái bị Minh đánh đập bầm tím khắp người. Ảnh: Công an cung cấp

Minh khai với công an, từ ngày 19/2 đến 22/2 đã 4 lần đánh, hành hạ con gái 13 tuổi và vợ 32 tuổi đang mang thai. Công an nhận định, Minh "có tính côn đồ", khi vợ con làm trái ý là anh ta đánh đập, hành hạ như thời trung cổ.

Lần gần nhất hôm 24/2, Minh trói con gái rồi dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ. Cùng ngày, sự việc được trình báo công an địa phương.

Phan Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Dự