Đánh chết người vì 'nghĩ bị coi thường'

Tây NinhNguyễn Tài Dương, 33 tuổi, sau chầu nhậu nghĩ người đàn ông lạ mặt coi thường không trả lời mình nên đánh anh này chấn thương sọ não, tử vong.

Chiều 23/3, Dương bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tù chung thân về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 300 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, vô cớ gây sự, tước đoạt tính mạng người khác nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe, giáo dục.

Dương là lao động tự do, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, vào cơ sở giáo dục vì hành vi hủy hoại tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; đồng thời có tiền án về tội Trộm cắp và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 27/8 năm ngoái, sau khi uống rượu, Dương chạy xe máy đến một quán cà phê tại phường Bình Minh. Tại đây, thấy anh Quốc lạ mặt, Dương đến hỏi chuyện nhưng không nhận được phản hồi.

Cho rằng bị xem thường, Dương xông đến dùng tay, chân đánh, đá nhiều lần vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Khi anh Quốc đi bộ ra khỏi quán, Dương tiếp tục đuổi theo, dùng tay và ghế nhựa đánh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Gây án xong, Dương về nhà ngủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau 4 ngày.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.