Đánh cắp 74 tỷ đồng trong kho tiền của ngân hàng

Hà NộiTrần Đình Đạt, cựu trưởng quỹ chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình, lĩnh án chung thân do dùng chìa khoá của cấp trên vào kho tiền lấy hơn 74 tỷ đồng trong 3 tháng.

Sau một ngày xét xử, chiều 26/11, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đạt, 38 tuổi, mức án trên về tội Tham ô tài sản, theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Theo xác nhận phía bị hại, Ngân hàng An Bình, Đạt mới bồi thường hơn một tỷ đồng.

Liên quan vụ án, các cựu lãnh đạo ngân hàng An Bình chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) gồm: ông Phan Thanh Đăng, 58 tuổi, cựu phó giám đốc; bà Nguyễn Kiều Hương, 39 tuổi, Trưởng phòng vận hành, mỗi người bị phạt 30 tháng tù; thủ quỹ Phạm Công Thuỷ, 31 tuổi, nhận 27 tháng về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đạt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại khác tại phiên xét xử ngày 26/11. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, Đạt, ông Đăng và bà Hương được giao mỗi người một chìa khoá kho tiền, trong đó, chìa của ông Đăng và bà Hương có mã.

Trước 8h hàng ngày, ba người phải cùng có mặt để mở cửa kho kiểm tra, sau đó giao tiền cho bộ phận kho quỹ. Cuối giờ giao dịch hàng ngày, họ một lần nữa kiểm tra tiền trong kho, đối chiếu đủ với hệ thống sổ sách rồi mới khoá, kết thúc ngày giao dịch.

Song từ tháng 1/2019 đến 14/3/2019, ông Đăng giao chìa khoá và mật mã cho Đạt. Ông Đăng và bà Hương cũng không kiểm kê kho tiền vào cuối ngày.

Nhà chức trách cáo buộc, trong thời gian này, Đạt lợi dụng sự sơ hở của hai cấp trên đã tự ý vào kho quỹ lấy hơn 67 tỷ đồng và 300.000 USD. Tổng số tiền tương đương 74 tỷ đồng.

Đạt còn lập giấy điều vốn 20 tỷ đồng, đề nghị chi nhánh Hà Nội tiếp quỹ 20 tỷ đồng. Việc này được ông Đăng, bà Hương ký xác nhận. Chi nhánh Hà Nội không đủ tiền nên chỉ tạm ứng giao trước 2 tỷ đồng, số còn lại được giao qua séc rút tiền.

Đạt giao séc cho thủ quỹ Phạm Công Thủy và ngày 1/3/2019, Thủy rút được số tiền trên. Đạt gọi điện thoại nói cần lấy 18 tỷ đồng mang về cho khách đang chờ ở phòng giao dịch.

Thủy bị cáo buộc không đem tiền về nhập kho quỹ theo quy trình mà yêu cầu lái xe chở tiền dừng lại trên đường Xã Đàn giao 18 tỷ đồng cho Đạt. Sau đó, Đạt không đem tiền về ngân hàng mà chiếm đoạt.

Ngày 14/3/2019, Ngân hàng An Bình phát hiện thiếu hụt tiền tại kho, yêu cầu kiểm kê. Sau khi thừa nhận lấy tiền, Đạt bị bắt.

Tại phiên xét xử hôm nay, Đạt thừa nhận hành vi, khai lợi dụng sự chểnh mảng của cấp trên để tham ô tài sản song "không được sử dụng một đồng nào để tiêu riêng".

Bị cáo nói cho người tên Hoàng Thị Bích Việt vay 30 tỷ đồng. Số còn lại, Đạt chuyển cho em rể của Việt, thông qua 18 tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra truy xuất được 28 lần chuyển tiền tổng hơn 42 tỷ đồng cho 18 tài khoản này, xác định chủ sở hữu đều được người không quen biết thuê tài khoản để nhận và chuyển tiền. Do họ không biết số tiền trên do phạm tội mà có, nhà chức trách không truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Việt không có mặt tại nơi cư trú nên công an tách hồ sơ, điều tra trong vụ án khác.

Trả lời thẩm vấn, cựu giám đốc chi nhánh Đăng thừa nhận đã "vô cùng chủ quan, quá tin tưởng cấp dưới" nên để xảy ra sai sót. Cựu phó giám đốc Hương cho rằng mình luôn "làm đúng trách nhiệm".

"Làm đúng trách nhiệm mà sao ngân hàng vẫn bị mất tiền?", chủ toạ chất vấn. Nữ bị cáo cho rằng kho tiền có 3 chìa khoá, việc của bà là quản lý một chiếc, "còn lại chìa của ai người đó phải có trách nhiệm giữ". Giải thích lý do không bao giờ điểm đếm tiền trong kho cuối ngày dù đó là quy định bắt buộc, bà Hương nói quá tin tưởng cấp dưới.

"Bao năm tôi không kiểm đếm nhưng số liệu luôn khớp. Hơn nữa, tôi còn rất nhiều việc ngoài quầy, khu giao dịch" bà Hương khai. HĐXX lập tức nhắc nhở: "Bao nhiêu năm chưa xảy ra không có nghĩa không bao giờ xảy ra. Đấy là trách nhiệm của bị cáo".

Hải Thư