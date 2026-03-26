Đánh cảnh sát giao thông vì không được bỏ qua lỗi vi phạm

Nghệ AnPhan Văn Thời bị cáo buộc dùng búa đinh đánh vào đầu cảnh sát giao thông, sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe máy nhưng không được chấp nhận.

Ngày 26/3, Thời, 51 tuổi, trú xã Hải Lộc, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thời tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/3, tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Trung Lộc, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) lập biên bản với Thời về hành vi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Nhà chức trách cáo buộc Thời sau đó đến gặp đại úy Phan Quốc Anh đang ghi biên bản, xin bỏ qua lỗi vi phạm. Khi không được chấp nhận, Thời mở cốp xe máy, lấy búa đinh dài 30 cm đánh liên tiếp vào đầu cán bộ này.

Bị tấn công, anh Quốc Anh ôm đầu chạy đi nơi khác song vẫn bị Thời cầm búa đuổi theo.

Búa đinh mà nghi phạm dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Thời cất búa vào cốp xe máy, định bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi bị 6 cán bộ trong tổ công tác đuổi theo bắt giữ, Thời dùng gạch và mũ bảo hiểm chống trả song bất thành.

Theo nhà chức trách, Thời không có nghề nghiệp ổn định, thường sử dụng rượu bia, hành hung người thân trong gia đình.

Đức Hùng