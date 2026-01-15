Danh ca Tuấn Ngọc ly hôn

MỹDanh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly hôn sau gần 30 năm gắn bó.

Theo hồ sơ của Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ), vợ chồng danh ca thuận tình ly hôn hồi tháng 7/2025 sau hai năm sống ly thân, với lý do "có những khác biệt không thể hòa giải". Hai nghệ sĩ làm lễ cưới năm 1994, đăng ký kết hôn năm 2003 và có ba con gái đều đã trưởng thành.

Vợ chồng nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là trong tiệc sinh nhật của ca sĩ Tuấn Ngọc ở Mỹ năm 2020. Trước đó, thi thoảng, họ về nước hát chung trong vài đêm nhạc phòng trà. Nghệ sĩ Tuấn Ngọc từng nhiều lần cảm ơn vợ hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của ông.

Danh ca Tuấn Ngọc (trái) và ca sĩ Thái Thảo trong tiệc sinh nhật của ông năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Thái Thảo (65 tuổi) và Tuấn Ngọc (79 tuổi) đều sinh ra ở Đà Lạt, định cư ở Mỹ sau 1975. Thái Thảo là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng. Sau khi kết hôn, bà dừng ca hát. Trong một bài phỏng vấn năm 2006, ca sĩ Thái Thảo nói về chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình. Theo nghệ sĩ, ông trời không cho con người ta tất cả và hiểu được điều ấy, thấy rằng hạnh phúc của mình là chấp nhận cái đang có.

Danh ca Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn, có cha là nghệ sĩ Lữ Liên (tên thật là Lã Văn Liên), các anh chị em đều là những ca sĩ tên tuổi. Năm 2006, nghệ sĩ Tuấn Ngọc lần đầu về nước. Năm 2019, ông làm huấn luyện viên Giọng hát Việt, từ đó ở trong nước thường xuyên để tham gia các show lớn nhỏ.

Hồi tháng 10/2025, Tuấn Ngọc cho biết hiện tại, ông học hát mỗi ngày, chơi pickleball, ăn uống điều độ để giữ sức khỏe sau thời gian điều trị ung thư dạ dày. "Hạnh phúc lớn nhất của tôi là may mắn còn sức khỏe để đứng trên sân khấu. Tôi luôn mong có thể biểu diễn dài lâu", nghệ sĩ nói.

Danh ca Tuấn Ngọc hát "Xin lỗi" Danh ca Tuấn Ngọc hát "Xin lỗi" trong đêm nhạc tại TP HCM năm 2024. Video:YouTube Mây Lang Thang

Hoàng Dung