Danh ca Tony Bennett qua đời

MỹHuyền thoại âm nhạc Tony Bennett mất tại quê nhà New York ở tuổi 97, hôm 21/7.

Theo AP, đại diện của nghệ sĩ xác nhận thông tin nhưng không thông báo nguyên nhân cụ thể. Ông nhiều năm nay mắc bệnh Alzheimer, cố gắng giành giật lại trí nhớ để gắn bó âm nhạc.

Ở tuổi ngoài 90, ông đều đặn tập nhạc cùng nghệ sĩ piano lâu năm Lee Musiker. Lần biểu diễn gần nhất của ông là hồi tháng 3/2020 tại Trung tâm nghệ thuật Count Basie ở Red Bank, New Jersey. Trước Covid-19, ông vẫn lưu diễn thường xuyên. Ông có thể hát trong suốt 90 phút mà không có bất kỳ sai sót nào. Susan nói: "Anh ấy không phải Tony trong quá khứ nữa. Nhưng khi hát, anh ấy vẫn là Tony".

Tonny Bennett biểu diễn ở Los Angeles (Mỹ) năm 2006, ở tuổi 81. Ảnh: AP

Tony Bennett sinh năm 1926 ở Astoria, New York. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn bảy thập niên. Ông lần đầu ghi dấu ấn vào năm 1951 với bản hit Because of You. Năm 1962, Bennett thu âm I Left My Heart in San Francisco - bài hát làm nên tên tuổi của ông. Năm 1994, ông giành giải Grammy hạng mục album với Tony Bennett: MTV Unplugged. Ông hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như James Taylor, Sting, Amy Winehouse...

Năm 2014, ông kết hợp Lady Gaga ra mắt album Cheek to Cheek.Tác phẩm giành vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sắp tới,cả hai ra album mới, được thu âm từ năm 2018 đến đầu 2020. Lady Gaga biết về tình trạng bệnh của Tony trong lần ghi hình mới đây. Khi tham gia các cuộc họp, ông ít nói, chỉ trả lời bằng những từ như "cảm ơn", "vâng".

Tony Bennett và Lady Gaga hát "Check to check" Tony Bennett và Lady Gaga hát "Check to Check". Video: ABC

Gayatri Devi - nhà thần kinh học, bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Tony vào năm 2016 - nói ông gặp vấn đề về nhận thức nhưng nhiều vùng khác của não vẫn hồi phục và hoạt động tốt. "Ở tuổi 95, ông ấy đang làm được rất nhiều điều mà những người không bị mất trí nhớ không thể làm được. Ông ấy thực sự là biểu tượng hy vọng cho những người mắc chứng rối loạn nhận thức", Gayatri Devi nói.

Thanh Thanh (theo AP)