Danh ca Olivia Newton-John qua đời

MỹOlivia Newton-John - giọng ca nổi tiếng thế giới thập niên 1970 - qua đời ở tuổi 73 sau hơn 30 năm chiến đấu với ung thư.

Theo CNN, chồng ca sĩ - ông John Easterling - thông báo tin buồn qua mạng xã hội hôm 8/8: "Dame Olivia Newton-John đã qua đời một cách nhẹ nhàng tại trang trại ở phía nam bang California sáng nay, bên cạnh người thân và bạn bè. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong lúc tang gia bối rối".

Danh ca Olivia Newton-John, người từng bốn lần đoạt giải Grammy. Ảnh: Cosmopolitan

Năm 2018, ca sĩ tiết lộ đang điều trị ung thư cột sống. Ngoài ra, Olivia Newton John được chẩn đoán bị ung thư vú lần đầu tiên vào năm 1992. Năm 2017, bà cho biết căn bệnh đã quay trở lại, lần này là ở giai đoạn bốn.

Newton-John sinh ra ở Anh trong một gia đình Do Thái. Ông ngoại bà từng thắng giải Nobel Vật lý năm 1954. Trong khi đó, cha bà là thành viên tổ chức tình báo quốc gia MI5. Khi sáu tuổi, Newton-John cùng gia đình chuyển tới Australia định cư và bén duyên với nghệ thuật.

Trưởng thành, Newton-John trở về Anh phát triển sự nghiệp âm nhạc, diễn xuất. Danh ca phát hành ca khúc đầu tiên năm 1966 và nhanh chóng trở thành tên tuổi hứa hẹn trong làng nhạc châu Âu. Đến thập niên 1970, bà được xem như một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất.

Sự nghiệp của Newton-John thực sự thăng hoa sau bộ phim Grease (1978) đóng cùng John John Travolta. Bà vào vai Sandy, một du học sinh xinh đẹp, ngọt ngào mới chuyển đến từ Australia. Nhân vật dần nảy sinh với chàng bạn học Danny (Travolta) ở miền nam bang California (Mỹ).

Olivia Newton-John và John Travolta trong phim "Grease". Ảnh: Canadian Press

Grease thu 366,2 triệu USD tại phòng vé, trở thành một trong những dự án điện ảnh thành công và nổi tiếng bậc nhất thời kỳ đó. Newton-John cũng thể hiện ba ca khúc trong phim gồm: You're The One That I Want, Summer Nights và Hopelessly Devoted To You.

Đạt Phan (theo CNN)