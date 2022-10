Danh ca mù gây xúc động ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng

PhápDanh ca mù Italy Andrea Bocelli hát khúc aria nổi tiếng "Nessun dorma" ở gala Quả Bóng Vàng 2022.

Nghệ sĩ hát mở màn sự kiện, diễn ra ở Nhà hát Chatelet, Paris, tối 17/10. Andrea Bocelli cất giọng qua nhạc phẩm kinh điển Nessun dorma từ vở nhạc kịch Turandot của Puccini.

Nessun dorma (tên tiếng Anh Let no one sleep, Không ai được ngủ) là một aria trong màn cuối vở opera Turandot của Giacomo Puccini (lời của Giuseppe Adami và Renato Simoni). Đây là một trong những bản tenor (giọng nam cao) hay nhất trong dòng nhạc opera. Calaf, chàng hoàng tử vô danh, người đã yêu công chúa Turandot xinh đẹp, lạnh lùng. Ai muốn kết hôn với Turandot đều phải trả lời ba câu đố của nàng, nếu thất bại sẽ bị xử trảm. Trong aria, Calaf bày tỏ niềm hân hoan tin rằng chàng sẽ được cưới công chúa.

Ca khúc trở nên quen thuộc với fan bóng đá sau khi được danh ca Luciano Pavarotti hát tại World Cup 1990 tổ chức tại Italy. Bài hát sau đó được biểu diễn tại các kỳ World Cup 1994, 1998 và 2002, Euro 2020...

Khi Bocelli trình diễn, màn hình phía sau phát video tri ân những cầu thủ từng giành danh hiệu Quả Bóng Vàng (QBV) nhiều thập niên qua. Các huyền thoại Ronaldo de Lima (người Brazil, QBV năm 1997, 2002), Zidane (Pháp, QBV 1998), Luis Figo (Bồ Đào Nha, QBV 2000), Andriy Shevchenko (Ukraine, QBV 2004)... liên tục vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của danh ca.

Khán giả xúc động khi thấy lại khoảnh khắc Hendrik Johannes Cruyff được công nhận là Cầu thủ xuất sắc mùa giải năm 1971. Khi Andrea kết thúc bài hát cũng là lúc hình ảnh Lionel Messi - cầu thủ đang giữ kỷ lục bảy lần đoạt Bóng Vàng nam - xuất hiện.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều khán giả cũng chia sẻ lại video kèm bình luận như: "Tôi đã khóc với phần trình diễn của Andrea Bocelli", "Thật tuyệt vời khi một lần nữa Andrea Bocelli thể hiện Nessun dorma bằng sự hùng hồn, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa".

Andrea Bocelli trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: AP

Trước giờ khai mạc, Andrea Bocelli xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách lịch lãm qua bộ vest, cài nơ, đeo cặp kính đặc trưng. Trong phần phỏng vấn với tờ France Football, Bocelli cho biết vinh dự khi góp mặt ở sự kiện danh giá của giới túc cầu và mong chờ khoảnh khắc chủ nhân QBV 2022 được xướng tên. Tiền đạo Karim Benzema thắng thuyết phục với thành tích ghi 44 bàn sau 46 trận trên mọi đấu trường cho Real, giúp CLB vô địch La Liga lẫn Champions League.

Andrea Bocelli là ca sĩ, nhạc sĩ Italy nổi tiếng với chất giọng nam cao. Tên tuổi của ông gắn liền các nhạc phẩm Besame Mucho, Time To Say Goodbye, Vivo Per Lay, Hallelujah... Ông bị tai nạn và mù vĩnh viễn từ năm 12 tuổi. Năm 2014, ông kết hôn với bạn gái lâu năm - diễn viên Veronica Berti. Danh ca Celine Dion - người nhiều lần song ca với ông - từng nói: "Nếu Chúa có một giọng hát, hẳn tiếng hát đó rất giống với Andrea Bocelli".

Tân Cao