Danh ca Mac Davis qua đời

MỹDanh ca dòng nhạc đồng quê Mac Davis - từng sáng tác nhạc cho Elvis Presley - qua đời hôm 29/9 ở tuổi 78.

Mac Davis -- Stop And Smell The Roses Mac Davis hát "Stop and smell the roses". Video: Youtube J.W. Gauntt.

Theo Reuters, người đại diện xác nhận thông tin hôm 30/9: "Ông là huyền thoại âm nhạc, nhưng điều quan trọng nhất là người đàn ông của gia đình và một người bạn tốt. Tôi sẽ nhớ những hành trình cùng Davis và sự hài hước của ông". Gia đình Mac Davis cho biết ca sĩ ốm nặng từ tuần trước sau một ca phẫu thuật tim tại Nashville, Tennessee.

Mac Davis tại lễ vinh danh của Songwriters Hall of Fame năm 2006. Ảnh: Reuters.

Mac Davis sinh năm 1942 tại Lubbock, Texas. Ca sĩ nổi tiếng sau khi Elvis Presley hát hàng loạt sáng tác của ông như Memories, Don’t Cry Daddy và In the Ghetto trong giai đoạn cuối thập niên 1960. Sau đó, ông hợp tác với nhiều danh ca như Glen Campbell, Kenny Rogers hay Bobby Goldsboro.

Năm 1972, album Baby, Don’t Get Hooked on Me của ông được đề cử giải Grammy. Mac Davis cũng bắt đầu có talkshow riêng về nhạc đồng quê. Ca sĩ góp mặt trong phim điện ảnh North Dallas Forty (1979) và một số dự án khác. Ông được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame năm 2006.

In the Ghetto - Elvis Presley Elvis Presley hát "In the Ghetto" của Mac Davis. Video: Elvis Presley Youtube.

Đạt Phan (theo Reuters)