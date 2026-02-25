Danh ca Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến hội ngộ

Bà tưởng nhớ Trịnh Công Sơn nhân 25 năm ông qua đời, hôm 24/2 tại nhà riêng của ông ở TP HCM. Gia đình nhạc sĩ giữ bí mật chuyện mời Trần Tiến để tạo bất ngờ cho Khánh Ly.
Bà tưởng nhớ Trịnh Công Sơn nhân 25 năm ông qua đời, hôm 24/2 tại nhà riêng của ông ở TP HCM. Gia đình nhạc sĩ giữ bí mật chuyện mời Trần Tiến để tạo bất ngờ cho Khánh Ly.
Bà Bích Ngà (thứ hai, trái qua) - vợ nhạc sĩ Trần Tiến - thăm hỏi sức khỏe Khánh Ly, cho biết mừng khi thấy bà phục hồi sau biến cố đột quỵ đầu năm 2025.
Khánh Ly và Trần Tiến ôn kỷ niệm về lần gặp gỡ tại năm 1997, trong một bữa tiệc tại nhà Trịnh Công Sơn. Nhiều năm qua, cả hai ít có dịp gặp lại, song vẫn giữ ký ức về nhau qua những mẩu chuyện về Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ từng nhiều lần kể cho Trần Tiến kỷ niệm những năm 1970 với Khánh Ly. Thời ấy, bà mở phòng trà, có đồng ra đồng vào, thường xuyên lén nhét tiền vào ví cho ông tiêu.
Bà Bích Ngà (thứ hai, trái qua) - vợ nhạc sĩ Trần Tiến - thăm hỏi sức khỏe Khánh Ly, cho biết mừng khi thấy bà phục hồi sau biến cố đột quỵ đầu năm 2025.
Khánh Ly và Trần Tiến ôn kỷ niệm về lần gặp gỡ tại năm 1997, trong một bữa tiệc tại nhà Trịnh Công Sơn. Nhiều năm qua, cả hai ít có dịp gặp lại, song vẫn giữ ký ức về nhau qua những mẩu chuyện về Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ từng nhiều lần kể cho Trần Tiến kỷ niệm những năm 1970 với Khánh Ly. Thời ấy, bà mở phòng trà, có đồng ra đồng vào, thường xuyên lén nhét tiền vào ví cho ông tiêu.
Khánh Ly bên nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và vợ ông - Kiều Đàm Linh. Ngày cuối đời của Trịnh Công Sơn, Trần Mạnh Tuấn là một trong những người túc trực bên giường bệnh. Khi ấy, anh thuê trọ cách nhà ông chỉ vài căn.
Khánh Ly bên nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và vợ ông - Kiều Đàm Linh. Ngày cuối đời của Trịnh Công Sơn, Trần Mạnh Tuấn là một trong những người túc trực bên giường bệnh. Khi ấy, anh thuê trọ cách nhà ông chỉ vài căn.
Từ phải qua: ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ, Khánh Ly, cháu trai Trịnh Công Sơn - ca sĩ Thể Thiên, Quang Thành - người đồng hành cùng danh ca.
Từ phải qua: ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ, Khánh Ly, cháu trai Trịnh Công Sơn - ca sĩ Thể Thiên, Quang Thành - người đồng hành cùng danh ca.
Khánh Ly gặp gỡ nhà thiết kế áo dài Trịnh Hoàng Diệu - em Trịnh Công Sơn. Danh ca cho biết nhiều năm qua, dù ít có dịp hội ngộ, bà luôn giữ kết nối với các thành viên gia đình nhạc sĩ.
Khánh Ly gặp gỡ nhà thiết kế áo dài Trịnh Hoàng Diệu - em Trịnh Công Sơn. Danh ca cho biết nhiều năm qua, dù ít có dịp hội ngộ, bà luôn giữ kết nối với các thành viên gia đình nhạc sĩ.
Ca sĩ Tấn Sơn (trái) - thành viên nhóm Du Ca, thường biểu diễn trong các đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Tấn Sơn (trái) - thành viên nhóm Du Ca, thường biểu diễn trong các đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.
Khánh Ly bên chiếc xe máy đầu tiên Trịnh Công Sơn chạy từ cuối thập niên 1970. Ban đầu, nhạc sĩ không biết lái, phải nhờ em trai hướng dẫn. Sau này, chiếc xe trở thành một trong những kỷ vật quý giá nhất của gia đình.
Khánh Ly bên chiếc xe máy đầu tiên Trịnh Công Sơn chạy từ cuối thập niên 1970. Ban đầu, nhạc sĩ không biết lái, phải nhờ em trai hướng dẫn. Sau này, chiếc xe trở thành một trong những kỷ vật quý giá nhất của gia đình.
Cùng ngày, danh ca đến viếng tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, mang theo cuốn sách chân dung sự nghiệp đầu tiên của bà. Trong ấn phẩm mới do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, ngoài các giai thoại về Trịnh Công Sơn, sách còn giới thiệu những câu chuyện lần đầu được kể giữa Khánh Ly và cha của bà.
Danh ca tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Sau năm 1975, Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ định cư. Năm 2022, bà về nước thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Cùng ngày, danh ca đến viếng tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, mang theo cuốn sách chân dung sự nghiệp đầu tiên của bà. Trong ấn phẩm mới do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, ngoài các giai thoại về Trịnh Công Sơn, sách còn giới thiệu những câu chuyện lần đầu được kể giữa Khánh Ly và cha của bà.
Danh ca tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Sau năm 1975, Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ định cư. Năm 2022, bà về nước thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Danh ca Khánh Ly khóc khi thăm nhà Trịnh Công Sơn sau 25 năm. Video: Mai Nhật - Tuấn Việt
Mai Nhật
Ảnh: Trung Nghĩa