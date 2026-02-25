Danh ca Khánh Ly, nhạc sĩ Trần Tiến hội ngộ

Bà Bích Ngà (thứ hai, trái qua) - vợ nhạc sĩ Trần Tiến - thăm hỏi sức khỏe Khánh Ly, cho biết mừng khi thấy bà phục hồi sau biến cố đột quỵ đầu năm 2025.

Khánh Ly và Trần Tiến ôn kỷ niệm về lần gặp gỡ tại năm 1997, trong một bữa tiệc tại nhà Trịnh Công Sơn. Nhiều năm qua, cả hai ít có dịp gặp lại, song vẫn giữ ký ức về nhau qua những mẩu chuyện về Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ từng nhiều lần kể cho Trần Tiến kỷ niệm những năm 1970 với Khánh Ly. Thời ấy, bà mở phòng trà, có đồng ra đồng vào, thường xuyên lén nhét tiền vào ví cho ông tiêu.