Danh ca Khánh Ly khóc khi thăm nhà Trịnh Công Sơn sau 25 năm

Danh ca Khánh Ly khóc trước di ảnh Trịnh Công Sơn khi thăm ngôi nhà cuối đời của ông, tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ rời cõi tạm.

Từ Mỹ về nước dịp đầu xuân, bà cùng bạn hữu đến thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại ngõ hẻm 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 3 (cũ), TP HCM. Danh ca hội ngộ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ, cùng nhiều thành viên gia đình ông sau nhiều năm. Khánh Ly cho biết lần cuối bà đến nơi này vào năm 2001, vài tháng trước khi nhạc sĩ qua đời.

Danh ca trở lại ngôi nhà của Trịnh Công Sơn sau 25 năm, tâm sự bên tượng chân dung của ông.

Khánh Ly lặng người hồi lâu trước di ảnh "tri kỷ âm nhạc" một thời, rơi nước mắt vì xúc động. Danh ca nhờ Trịnh Vĩnh Trinh đặt lên bàn thờ ấn phẩm mới của bà - Hát cùng nguồn cội. Ở trang đầu, bà ghi lời đề tặng nhạc sĩ: "Anh Sơn, em gửi anh tất cả. Khánh Ly".

Ca sĩ cho biết về nước lần này, bà ưu tiên các hoạt động dành cho nhạc Trịnh vì muốn gặp lại khán giả, "sợ không còn cơ hội nào nữa". Bà kỳ vọng cùng gia đình nhạc sĩ "nối vòng tay lớn", như thông điệp về khát khao hòa bình Trịnh Công Sơn gửi lại hậu thế.

Bà sẽ tham gia dự loạt hoạt động nghệ thuật do người thân nhạc sĩ tổ chức. Ngày 28/2, dịp sinh nhật lần thứ 87 của Trịnh Công Sơn, bà cùng Trịnh Vĩnh Trinh dự buổi giao lưu chủ đề Chiều trên quê hương tôi ở công viên mang tên ông tại Huế. Chương trình sẽ giới thiệu dự án bảo tàng Trịnh Công Sơn - tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của gia đình. Công trình dự kiến có khu vực riêng tái hiện mối duyên âm nhạc của ông và Khánh Ly, từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu ở Đà Lạt đến khi bước chân vào con đường du ca, gây tiếng vang với loạt tình khúc Da Vàng.

Danh ca Khánh Ly hội ngộ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn sáng 24/2 tại nhà Trịnh Công Sơn. Ảnh: Mai Nhật

Danh ca cũng lên kế hoạch ra mắt Hát cùng nguồn cội - cuốn sách đầu tiên về chân dung sự nghiệp vào ngày 6/3, tại Hà Nội. Trong ấn phẩm mới do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, ngoài các giai thoại về Trịnh Công Sơn, sách còn giới thiệu những câu chuyện lần đầu được kể giữa Khánh Ly và cha của bà. Song song cuốn sách là bộ phim tư liệu về cuộc đời bà, do ca sĩ Quang Thành - người đồng hành với danh ca nhiều năm qua - đạo diễn, biên kịch.

Khánh Ly muốn hoàn thành các sản phẩm tâm huyết vì sợ tuổi tác đã cao, không còn cơ hội. Đầu năm ngoái, bà bị tai biến dẫn đến đột quỵ, phải nhập viện ở California, Mỹ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, danh ca dần trở lại sinh hoạt bình thường, được bác sĩ khuyên giữ nhịp sống nhẹ nhàng, áp dụng chế độ ăn nhạt. Theo lời đề nghị của gia đình, "ưu tiên lớn nhất là sức khỏe", Khánh Ly ngưng nhận show, hạn chế đi hát để tránh bị tăng huyết áp trở lại.

Danh ca tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Khánh Ly hát ca khúc "Ru ta ngậm ngùi" thời trẻ.



Sau năm 1975, Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, bà thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.



Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.

Mai Nhật - Tuấn Việt