Danh ca Julio Iglesias thoát vụ án tấn công tình dục người giúp việc

Tây Ban NhaJulio Iglesias, danh ca 82 tuổi, cha của ca sĩ Enrique Iglesias, bị hai nữ giúp việc tố cáo tấn công tình dục, song vụ án vừa bị viện công tố bác bỏ.

Các công tố viên hôm 23/1 cho biết đã đình chỉ cuộc điều tra ban đầu về các cáo buộc tấn công tình dục với Julio Iglesias ở Bahamas và Cộng hòa Dominica. Cơ quan công tố kết luận Tòa án Tây Ban Nha không có thẩm quyền xét xử vụ việc.

Đầu tháng này, các công tố viên Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng nam danh ca U90 đã tấn công tình dục hai cựu nhân viên làm việc tại các dinh thự của ông ở Cộng hòa Dominica và Bahamas, từ tháng 1 đến tháng 10/2021.

Julio Iglesias là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới với sự nghiệp âm nhạc thành công. Ảnh: Hollywood Reporter

Vụ việc bắt nguồn hôm 5/1 khi cơ quan công tố nhận được cáo buộc chính thức chống lại ông Julio Iglesias từ một bên giấu tên.

Hai phụ nữ được đại diện bởi Tổ chức phi chính phủ Women's Link Worldwide. Họ cáo buộc Julio Iglesias "quấy rối tình dục và buôn người nhằm mục đích lao động cưỡng bức và nô dịch".

Tổ chức này cho biết trong lời khai của mình, các phụ nữ cũng cáo buộc ông thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của họ, cấm họ khỏi dinh thự - nơi họ làm việc. Nam danh ca cũng yêu cầu họ làm việc tới 16 giờ một ngày, không có hợp đồng hay ngày nghỉ, theo cáo buộc.

Tổ chức này cho biết họ không liên hệ với các nhà chức trách ở Bahamas hay Cộng hòa Dominica mà quyết định tố cáo thẳng lên cơ quan công tố của Tây Ban Nha. Các công tố viên Tây Ban Nha sau đó đã quyết định lấy lời khai từ hai phụ nữ này và cấp cho họ tư cách nhân chứng được bảo vệ.

Văn phòng báo chí của tòa án cấp cao Madrid cho biết, theo luật, tòa án nước này có quyền xét xử các tội danh bị cáo buộc của công dân Tây Ban Nha khi họ đang ở nước ngoài.

Ngay sau các cáo buộc này được công bố, Julio phủ nhận trên Instagram cá nhân: "Tôi vô cùng đau lòng khi phải lên tiếng về những cáo buộc từ hai người từng làm việc tại nhà tôi. Tôi phủ nhận việc đã lạm dụng, ép buộc hay thiếu tôn trọng bất kỳ người phụ nữ nào. Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật và khiến tôi vô cùng đau buồn".

Ông bày tỏ "chưa từng trải qua sự độc ác nào như vậy", nhưng vẫn đủ sức mạnh để cho mọi người biết toàn bộ sự thật và bảo vệ phẩm giá của mình trước "sự xúc phạm nghiêm trọng này", Iglesias viết trên mạng xã hội.

Sau khi vụ án được bác bỏ hôm 23/1, nam danh ca chưa nêu quan điểm. Dù vậy điều này cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp vàng son mẫu mực của ông.

Ngay khi các cáo buộc bị Viện công tố điều tra, bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha tuần trước cho biết chính phủ coi quyền của phụ nữ và bình đẳng là những ưu tiên hàng đầu, sẽ xem xét tước bỏ Huân chương Vàng về Nghệ thuật của nhà nước mà ông Iglesias được trao tặng năm 2010.

Julio Iglesias, 82 tuổi, là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới trong nhiều thập kỷ kể từ album đầu tay "Yo Canto" năm 1969. Ông đã bán được hơn 300 triệu đĩa nhạc bằng hơn 10 ngôn ngữ.

Sau khi khởi nghiệp tại Tây Ban Nha, Iglesias đã giành được sự nổi tiếng vang dội tại Mỹ và trên toàn thế giới vào những năm 1970 và 1980, một phần nhờ vào những màn song ca với các nghệ sĩ người Mỹ như Willie Nelson và Diana Ross.

Ông nhận được giải Grammy Thành tựu trọn đời năm 2019 và năm 1988 đã giành được giải Grammy cho Ca khúc nhạc Pop Latin xuất sắc nhất với album "Un Hombre Solo". Ông cũng nhận được giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Grammy năm 2019.

Ông cũng là cha của ngôi sao nhạc pop Enrique Iglesias.

Hải Thư (Theo ABC, El País, El Diaro, Guardian)