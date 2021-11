Danh ca Hong Kong bị tố cáo ngoại tình

Đàm Vịnh Lân - giọng ca lẫy lừng Hong Kong, bị tố cáo ngoại tình song ông phủ nhận và cho biết sẽ đi kiện.

Ca sĩ 71 tuổi thành tâm điểm làng giải trí khi tài khoản Weibo Niuroumian cho biết khi tới Trung Quốc đại lục công tác, Đàm Vịnh Lân lén lút quan hệ với bạn gái của anh. Niuroumian từng kiểm tra điện thoại của bạn gái, phát hiện các bức ảnh thân mật giữa cô và nam ca sĩ.

Theo Niuroumian, Đàm Vịnh Lân từng có quan hệ tình ái với một số fan khác của ông, chỉ trích ca sĩ "bại hoại đạo đức", không xứng đáng tiếp tục hoạt động ở làng giải trí.

Đàm Vịnh Lân đăng ảnh selfie trên Weibo hôm 23/11 nhưng bị hàng nghìn người bình luận tiêu cực vì ồn ào "ngủ với fan". Ảnh: Weibo/Alan Tam

Ngày 24/11, đại diện công ty quản lý của Đàm Vịnh Lân phủ nhận các nội dung Niuroumian đã đăng và cho biết sẽ kiện người này. Tuy nhiên, Niuroumian nói sẽ công khai các bằng chứng nam ca sĩ ngoại tình với fan.

Đàm Vịnh Lân bí mật kết hôn với chuyên gia lĩnh vực làm đẹp Dương Khiết Vi năm 1981, 12 năm sau đó mới công khai quan hệ vợ chồng. Giữa thập niên 1990, ông hẹn hò sinh viên Chu Vịnh Đình, có con với cô. Theo Chinanews, danh ca và Dương Khiết Vi không ly dị, bà Dương sống ở chùa, ăn chay niệm Phật, không màng tài sản hơn 1 tỷ HKD của chồng (hơn 128 triệu USD).

Đàm Vịnh Lân hiện đắt show truyền hình tại Trung Quốc đại lục. Ảnh: Sohu

Năm 2015, một số báo Hong Kong cho biết Dương Khiết Vi xuất gia, Chu Vịnh Đình được đường đường chính chính chung sống với Đàm Vịnh Lân. Nhưng phía ca sĩ phản hồi: "Đây là chuyện riêng của gia đình, chúng tôi không tiết lộ".

Đàm Vịnh Lân sinh năm 1950, là nghệ sĩ lừng danh Hong Kong, gặt hái thành tựu lớn trong âm nhạc. Nhiều ca khúc của ông được đặt lời Việt, như Kiếp ve sầu, Xin mưa ngừng rơi... Năm 1996 ông được trao giải The Golden Needle Award - giải thưởng vinh dự nhất cho người hoạt động âm nhạc ở Hong Kong. Đàm Vịnh Lân có biệt danh "Hiệu trưởng" vì dẫn dắt nhiều nghệ sĩ đàn em trong làng nhạc, trong đó có Trương Học Hữu.

Đàm Vịnh Lân kiếp ve sầu Đàm Vịnh Lân hát "Tái ngộ vẫn là nước mắt", được viết lời Việt "Kiếp ve sầu".

Ông còn được đánh giá cao về diễn xuất, qua các phim Long huynh hổ đệ (đóng cùng Thành Long), Song thành cố sự. Đàm Vịnh Lân từng hai lần đóng Hoàng Phi Hồng trong Hoàng Phi Hồng tiếu truyện và Hoàng Phi Hồng đối Hoàng Phi Hồng... Ông đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã năm 1981, với tác phẩm If I Were for Real.

Nghinh Xuân (theo Orientaldaily)