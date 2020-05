Danh ca Betty Wright qua đời

MỹCa sĩ Betty Wright - từng đoạt giải Grammy nhờ bản hit "Where Is the Love" - mất vì ung thư hôm 10/5, thọ 66 tuổi.

Theo AP, Betty qua đời tại nhà riêng ở thành phố Miami. Một đồng nghiệp tiết lộ nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc ung thư mùa thu năm ngoái. Từ đầu tháng 5, nhiều bạn bè của ca sĩ cho biết sức khỏe cô giảm sút, kêu gọi người hâm mộ gửi lời động viên.

Betty Wright biểu diễn tại Miami năm 2013. Ảnh: Invasion.

Betty bắt đầu ca hát từ năm ba tuổi, trong nhóm nhạc thánh ca của gia đình. Cô sớm nổi danh từ năm 12 tuổi với các đĩa đơn. Năm 17 tuổi, Betty phát hành ca khúc Clean Up Woman, trở thành bản hit khắp nước Mỹ, vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 14 tuần.

Các nhà phê bình đánh giá thập niên 1970 và 1980 là thời hoàng kim trong sự nghiệp Betty. Cô phát hành nhiều bản hit như Let Me Be Your Lovemaker, Where Is the Love... Betty đoạt giải Grammy hạng mục "Ca khúc R&B hay nhất" năm 1978.

Cuối sự nghiệp, ca sĩ tập trung làm nhà sản xuất âm nhạc với hãng đĩa riêng và giúp đỡ nhiều nghệ sĩ mới. John Legend tưởng nhớ Betty: "Cô ấy luôn giàu tình yêu và hào phóng với lớp trẻ. Chúng tôi sẽ rất nhớ cô ấy". Nhiều ngôi sao như Beyonce, Mary J Blige từng nhắc đến Betty như nguồn cảm hứng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ.

Betty Wright - Where Is The Love Bản hit "Where Is The Love" từng giúp Betty Wright đoạt giải Grammy năm 1978. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo AP)