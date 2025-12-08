Đánh bom xe trước đồn cảnh sát Mexico, 5 người thiệt mạng

Vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Coahuayana, miền tây Mexico, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và chưa rõ thủ phạm.

Vụ đánh bom xe xảy ra vào trưa 6/12 (rạng sáng 7/12 giờ Hà Nội) trước đồn cảnh sát trên đại lộ Rayon, thành phố Coahuayana thuộc bang Michoacan, miền tây Mexico. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom, gồm hai người chết tại hiện trường và ba cảnh sát tử vong tại bệnh viện, 5 cảnh sát cũng bị thương, theo Văn phòng Tổng chưởng lý bang Michoacan.

Một số ngôi nhà và 5 phương tiện bị hư hại.

Hiện trường vụ đánh bom tại Coahuayana, bang Michoacan, Mexico ngày 7/12. Ảnh: Jornada

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm, giới chức Mexico cũng chưa xác định được bên thực hiện vụ đánh bom. Bang Michoacan là nơi hoạt động của một số băng đảng ma túy, trong đó có Gia đình Michoacan mới và Băng đảng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), cả hai đều bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Hồi đầu tháng 11, thị trưởng thành phố Uruapan thuộc bang Michoacan là Carlos Manzo bị ám sát trong lễ hội Ngày của Người chết. Biểu tình bùng phát sau đó và diễn ra trong hai ngày, người tham gia phóng hỏa nhiều trụ sở cơ quan công quyền và đụng độ với cảnh sát, khiến ít nhất 100 người bị thương.

Đánh bom xe không phải phương thức tấn công phổ biến tại Mexico. Một vụ tấn công kiểu này xảy ra hồi tháng 10/2024 ở bang Guanajuato, giáp với Michoacan, khiến ba người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)