Đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo, 31 người chết

PakistanVụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite ở thủ đô Islamabad khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

Các quan chức thành phố ngày 6/2 cho biết vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra ở khu vực Tarlai, ngoại ô Islamabad.

"Kẻ tấn công bị chặn lại tại cổng và đã tự sát bằng bom", một nguồn tin an ninh tiết lộ.

Người thân than khóc cho nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát nhà thờ Hồi giáo của người Shiite bên ngoài một bệnh viện ở Islamabad ngày 6/2. Ảnh: AFP

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết vụ nổ xảy ra sau buổi cầu nguyện thứ sáu, thời điểm các nhà thờ Hồi giáo trên khắp Pakistan tập trung rất đông tín đồ. Con số thương vong dự kiến còn tăng.

Tín đồ Muhammad Kazim, 52 tuổi, cho hay vụ nổ cực mạnh đã làm rung chuyển tòa nhà ngay khi buổi cầu nguyện vừa bắt đầu. "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ trong lần vái tạ đầu tiên của lễ cầu nguyện Namaz", ông nói. "Và khi chúng tôi vẫn trong tư thế cúi mình, tiếng nổ vang lên".

Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cam đoan sẽ đưa những kẻ đứng sau sự việc ra trước ánh sáng.

Chuyên gia phân tích Nam Á Michael Kugelman nhận định mục tiêu tấn công cho thấy thủ phạm có thể là chi nhánh địa phương của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc các tay súng chống người Shiite.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô của Pakistan kể từ tháng 9/2008, khi 60 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải, phá hủy một phần khách sạn 5 sao Marriott.

Phó thủ tướng Ishaq Dar gọi vụ đánh bom là "tội ác ghê tởm chống lại nhân loại" và là hành vi "vi phạm trắng trợn các nguyên tắc Hồi giáo". "Pakistan đồng lòng chống khủng bố dưới mọi hình thức", ông viết trên X.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Pakistan đang phải đối phó với số vụ nổi loạn gia tăng tại các tỉnh miền nam và miền bắc giáp biên giới Afghanistan.

Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad, Pakistan, ngày 6/2. Ảnh: AFP

Pakistan là quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi dòng Sunni, nhưng người Shiite cũng chiếm khoảng 10-15% dân số.

Vụ tấn công lớn gần đây nhất tại Islamabad xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khi một kẻ đánh bom tự sát kích hoạt khối thuốc nổ bên ngoài tòa án khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Vũ Hoàng (Theo AFP)