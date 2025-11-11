Đánh bom tự sát ở thủ đô Pakistan, 12 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom tự sát xảy ra bên ngoài tòa án quận ở thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

"Thủ phạm kích nổ quả bom gần một xe cảnh sát", Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 11/11 thông báo, cho biết 12 người thiệt mạng và khoảng 27 người bị thương.

Nhân chứng Mohammed Shahzad Butt cho biết ông nghe thấy một tiếng nổ lớn. "Mọi người hoảng loạn chạy vào bên trong. Tôi nhìn thấy ít nhất 5 thi thể nằm ở cổng trước", ông nói.

Lính cứu hỏa Pakistan tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Islamabad ngày 11/11. Ảnh: AFP

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm, Bộ trưởng Naqvi cho biết giới chức Pakistan đang xác định danh tính thủ phạm. Trong khi đó, Thủ tướng Shehbaz Sharif cáo buộc "các nhóm vũ trang được Ấn Độ hậu thuẫn" đứng sau vụ tấn công, song không đưa ra bằng chứng.

Ấn Độ chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó một ngày, một vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra trong lúc lực lượng an ninh Pakistan đang giao tranh với nhóm phiến quân ẩn náu ở một trường học tại huyện Wana thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.

Bộ trưởng Naqvi cho biết một vụ tấn công cũng xảy ra ở Wana ngày 10/11 khiến ba người thiệt mạng. Ông nói rằng thủ phạm đến từ Afghanistan và cáo buộc nước này "liên quan trực tiếp" đến sự việc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)