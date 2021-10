Đánh bom thánh đường Taliban kiểm soát, 50 người chết

Các quan chức Taliban cho biết một vụ đánh bom phá hủy thánh đường Hồi giáo ở Kunduz, đông bắc Afghanistan, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

"Một vụ nổ chiều nay xảy ra tại thánh đường Hồi giáo của đồng đạo Shiite chúng tôi tại tỉnh Kunduz. Hậu quả là một số đồng đạo thiệt mạng và bị thương", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid đăng trên Twitter ngày 8/10.

Vụ đánh bom xảy ra tại thánh đường Hồi giáo Gozar-e-Sayed Abad tại tỉnh Kunduz, khi các tín đồ phát Shiite tập trung tại đây tham dự lễ cầu nguyện hàng tuần.

Hiện trường vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo Gozar-e-Sayed Abad tại tỉnh Kunduz, Afghanistan ngày 8/10. Ảnh: AP.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm Kunduz cho biết họ đã tiếp nhận 35 thi thể và 50 người bị thương trong vụ đánh bom. Một bệnh viện khác do tổ chức Bác sĩ Không biên giới điều hành thông báo 15 thi thể được chuyển tới đây.

Một nhân viên cứu trợ quốc tế cho biết các tay súng Taliban đang phong tỏa lối vào thánh đường và ngăn người dân tràn vào trong tìm kiếm thi thể nạn nhân, do lo ngại về một vụ nổ khác.

Nhân chứng Ali Reza cho biết ông đang cầu nguyện thì vụ nổ xảy ra và chứng kiến nhiều người thương vong. Zalmai Alokzai, một doanh nhân địa phương, cho hay xe cứu thương liên tục chạy tới thánh đường để chở thi thể tới bệnh viện Kunduz.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom. Vụ đánh bom xảy ra sau loạt vụ tấn công gần đây do các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Các vụ tấn công cho thấy Taliban đối mặt thách thức an ninh ngày càng tăng sau khi tiếp quản quyền lực tại Afghanistan. Taliban đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các thành viên IS- Khorasan, nhánh Afghanistan của tổ chức IS.

Sau khi Taliban lên nắm quyền, IS tăng cường tấn công các mục tiêu liên quan tới lực lượng này và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Afghanistan nhằm tranh giành địa bàn hoạt động.

Một thành viên IS- Khorasan ngày 26/8 thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài cổng sân bay quốc tế Hamid Karzai, khiến hơn 180 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ và gần 30 thành viên Taliban.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Reuters)