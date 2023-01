Đánh bom thánh đường Hồi giáo ở Pakistan, 32 người chết

Ít nhất 32 người thiệt mạng và 147 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Peshawar của Pakistan.

Vụ nổ xảy ra trưa nay trong giờ cầu nguyện ở thánh đường Hồi giáo tại thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, khi có khoảng 260 người bên trong tòa nhà. Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif cho biết đây là vụ đánh bom tự sát, nhưng không đề cập thủ phạm tiến hành.

"Tên khủng bố đứng ở hàng đầu tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói.

Vụ nổ làm một bức tường đổ sập xuống vị trí có nhiều tín đồ đang tập trung. Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 147 người bị thương, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Người bị thương được đưa tới bệnh viện sau vụ đánh bom ở Peshawar, Pakistan, hôm nay. Ảnh: Reuters.

Thánh đường nằm trong khu vực an ninh cao, nơi đặt trụ sở của cảnh sát và đơn vị chống khủng bố tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây là cuộc tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng an ninh ở Peshawar, cũng là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại khu vực này kể từ sau cuộc tấn công tự sát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khiến 58 người chết hồi tháng 3/2022.

Peshawar nằm gần biên giới với Afghanistan, là nơi nhiều phiến quân Hồi giáo vẫn hoạt động mạnh suốt nhiều năm qua. Một trong số đó là Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), nhóm vũ trang Hồi giáo bị cấm và từng thực hiện hàng chục vụ tấn công đẫm máu khiến hàng trăm người chết ở Pakistan kể từ khi xuất hiện năm 2007.

TTP là thực thể độc lập với nhóm Taliban ở Afghanistan, nhưng vẫn có chung hệ tư tưởng. từng kiểm soát nhiều khu vực ở biên giới Pakistan - Afghanistan và áp đặt luật Hồi giáo tại khu vực này. Các tay súng TTP bị đẩy khỏi Pakistan sang nước láng giềng Afghanistan từ năm 2010, nhưng đang dần xuất hiện trở lại sau khi Taliban giành quyền lực hồi tháng 8/2021.

Tổ chức này hồi tháng 11/2022 tuyên bố hủy lệnh ngừng bắn với chính phủ Pakistan và ra lệnh cho các tay súng mở các cuộc tấn công trên khắp lãnh thổ.

Vũ Anh (Theo Reuters)