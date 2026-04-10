Đánh bắt cá ngừ đại dương trái phép, thuyền trưởng bị phạt tù

Đăk LăkVõ Quốc Toại bị phạt 18 tháng tù do đưa 4 ngư dân sang vùng biển Philippines khai thác cá ngừ đại dương trái phép, bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ.

Ngày 10/4, Toại, 36 tuổi, bị TAND tỉnh Đăk Lăk xét xử lưu động, tuyên phạm tội Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.

Theo HĐXX, hành vi của Toại không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng lớn đến quan hệ ngoại giao cũng như những nỗ lực nhằm tháo gỡ "Thẻ vàng" IUU của Uỷ ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Võ Quốc Toại tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Thế Minh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2025, tàu cá do Toại làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) để đánh bắt cá ngừ đại dương. 6 ngày sau, khi đang đánh bắt thuộc vùng biển Việt Nam, Toại đã tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình đưa qua tàu cá của em ruột với mục đích tránh sự giám sát, định vị của Cơ quan kiểm Ngư Việt Nam. Toại sau đó lái tàu vào vùng biển Philippines để đánh bắt trái phép.

Đến ngày 9/5/2025, Toại bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ và áp giải về cảng Salomague của Philippines.

Tháng 6/2025, Ủy ban Tư pháp thuộc Bộ Nông nghiệp (Cộng hòa Philippines) kết luận tàu cá của Toại đã vi phạm điều 91 Đạo luật Cộng hòa đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines và xử phạt 500.000 Peso (tương đương 230 triệu đồng); đồng thời ra quyết định tịch thu tàu cá và các tài sản trên tàu. Gia đình Toại đã gửi tiền qua nộp phạt.

Toại và 4 thuyền viên bị đưa đến trại nhập cư ở thủ đô Manila, làm thủ tục chờ trục xuất. Ngày 20/2, nhóm Toại được đưa lên máy bay về Việt Nam, sau đó anh ta ra đầu thú.

