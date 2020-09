Đánh bạn gái khi bị từ chối tình cảm

Hà TĩnhLê Thanh Tuấn, 25 tuổi, bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì đánh và cướp điện thoại của chị Lê Thị Việt Trinh, 24 tuổi, khi bị từ chối tình cảm.

Bản án ngày 28/9 của TAND huyện Nghi Xuân tuyên Tuấn, trú xã Đan Trường, phạm tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, Tuấn đem lòng yêu chị Trinh, trú xã Xuân Yên song bị từ chối. Cô gái nhiều lần chủ động cắt đứt liên lạc song nam thanh niên không đồng ý.

Tối 9/5, tại công viên thị trấn Tiên Điền, Tuấn gặp chị Trinh liền xông đến đánh và bị cô này tố cáo hành vi trên tới công an huyện Nghi Xuân. Bốn hôm sau, thấy bạn gái lái xe máy từ thị trấn Xuân An về nhà ở xã Xuân Yên, Tuấn vượt lên chặn đường yêu cầu dừng lại, truy vấn tại sao lại báo công an về vụ hành hung.

Lúc chị Trinh gọi điện cho người nhà thì Tuấn rút dao dọa: "Mày gọi được ai đến thì gọi đi. Để xem người nhà mày bản lĩnh hơn hay tao bản lĩnh hơn". Tiếp đó, anh ta được cho đã đạp vào người, nắm cổ áo xô ngã nạn nhân xuống đường, cướp điện thoại trị giá 5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Từ trình báo của nạn nhân, sau 2 ngày, Tuấn bị cảnh sát bắt.

