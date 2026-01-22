Đánh bà nội lấy vàng bán trả nợ, mua quà thăm bạn gái

Cà MauMã Tấn Phát, 18 tuổi, đánh bà nội bị thương nghiêm trọng rồi cướp vàng mang bán lấy tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và thăm bạn gái đang nằm viện.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Phát 16 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.

Mã Tấn Phát tại tòa hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà nội 75 tuổi, sống cùng nhà. Khoảng 9h50 ngày 16/4/2025, khi trong nhà chỉ có bà nội đang ngồi may quần áo, Phát lẻn vào phòng lấy trộm một điện thoại di động. Sau đó, bị cáo cầm thanh gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của bà khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Phát tháo các trang sức trên người bà nội, rồi rửa tay và phi tang hung khí dính máu. Bị cáo điều khiển xe máy đến tiệm kim hoàn ở phường Tân Thành bán số vàng được gần 37 triệu đồng.

Sau đó, Phát mua thực phẩm, đến bệnh viện thăm bạn gái, trên đường đi đã ném bỏ chiếc điện thoại trộm được của bà nội. Bị cáo tiếp tục đến nhà một người bạn nhờ giữ hộ 35 triệu đồng, đưa thêm tiền mặt để trả các khoản nợ và thanh toán tiền thuê iCloud.

Khoảng 10h25 cùng ngày, em gái của Phát đi học về phát hiện bà nội trong tình trạng nguy kịch, vùng đầu bị thương nặng nên tri hô người dân hỗ trợ. Nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị, với tỷ lệ thương tích 28%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Phát thành khẩn khai báo, tỏ ra hối hận. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

An Minh