Đăng video trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện, chùa Cẩm La bị xử lý

Quảng NinhSở Y tế yêu cầu chùa Cẩm La thu hồi các video trẻ em mồ côi nhằm kêu gọi từ thiện, bàn giao các em về gia đình hoặc cơ sở trợ giúp xã hội.

Ngày 11/1, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đã yêu cầu chùa Cẩm La, phường Phong Cốc thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm kêu gọi từ thiện.

Là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội nên nhà chùa chưa được cấp phép chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Vì thế Sở Y tế yêu cầu nhà chùa bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình. Trường hợp chưa bàn giao được, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa trẻ vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Nhà chùa đưa hình ảnh trẻ đang nhận nuôi lên mạng kêu gọi từ thiện. Ảnh Chụp màn hình

Phản hồi yêu cầu của chính quyền, đại đức Thích Giác Tâm, trụ trì chùa Cẩm La, cho biết năm 2024 khi bão Yagi đổ bộ, chùa Cẩm La đổ sập. Chính quyền sau đó phê duyệt dự án xây dựng lại chùa với kinh phí khoảng 24 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Do cần nguồn xã hội hóa, ông bắt đầu kêu gọi từ thiện. "Chính quyền yêu cầu không được dùng hình ảnh các con thì tôi chấp hành, nhưng vẫn phải kêu gọi để có kinh phí xây chùa", ông nói.

Ông cũng khẳng định vẫn sẽ ghi lại và chia sẻ hình ảnh mình và các con sinh hoạt trong chùa vì mang lại thông điệp tích cực, chứ không nhằm kêu gọi từ thiện. "Nếu các video, hình ảnh của tôi và các con vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì đã bị Facebook, Titok xử lý. Tôi không làm gì khuất tất và sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu làm sai", ông nói.

Liên quan đến số trẻ trong chùa, trụ trì chùa Cẩm La cho biết đã làm xong thủ tục nhận nuôi 4 trẻ mồ côi và liên hệ gửi về gia đình 7 trẻ còn lại. Các con đều do bố mẹ, người thân bỏ lại hoặc gửi cho chùa khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Có con bố mẹ đều đi tù nhiều năm, gia đình không nhận.

Trước đó Chùa Cẩm La nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức. Nhà chùa bị một số người tố cáo lợi dụng hình ảnh nhóm trẻ lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, xử lý.

Lê Tân