Đăng 'video nóng' của người tình cũ, tống tiền 30 triệu đồng

Ngày 26/7, Vĩnh bị Công an phường Tân Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Làm nhục người khác.

Phan Phú Vĩnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Ngày 26/7, Vĩnh 25 tuổi, ở xã Phú Hữu, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Làm nhục người khác.

Vĩnh và người phụ nữ 32 tuổi ở Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang có quan hệ tình cảm khoảng một năm trước. Trong lúc ân ái, Vĩnh đã lén dùng điện thoại quay video.

Theo kết quả xác minh ban đầu của nhà chức trách, người tình khi phát hiện đã nhiều lần yêu cầu xóa nhưng Vĩnh không thực hiện mà còn đe dọa. Gần đây, do có nhiều mâu thuẫn, người phụ nữ chủ động chia tay.

Ngày 23/7, Vĩnh dùng điện thoại di động đăng video này lên tài khoản Facebook do mình tạo với chế độ công khai và chia sẻ cho một số người thân của người yêu cũ. Vĩnh yêu cầu người phụ nữ đưa 30 triệu đồng mới gỡ video và xóa dữ liệu trên điện thoại. Lo sợ, nạn nhân mang đủ 30 triệu đồng đến khu vực bến phà Tân Châu - Hồng Ngự gặp Vĩnh.

Tuy nhiên, anh ta tiếp tục buộc tình cũ mang tiền đến chỗ vắng mới nhận nhưng không được đồng ý nên xảy ra giằng co. Sự việc được một số người dân phát hiện đã can ngăn và báo công an.

Công an phường Tân Châu đến mời các bên liên quan về trụ sở làm việc và từ đây lộ việc dùng video uy hiếp.

Vĩnh thừa nhận hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tống tiền người yêu cũ. Kiểm tra điện thoại của thanh niên này, công an phát hiện một video giữa Vĩnh và nạn nhân.

