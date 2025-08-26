Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt sau khi đăng video cho thấy ông lái xe quá tốc độ trên tuyến đường cao tốc gần thủ đô Ankara.

Abdulkadir Uraloglu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/8 đăng video trên mạng xã hội X cho thấy ông lái xe trên cao tốc gần thủ đô Ankara, nghe nhạc dân ca và các bài phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Đăng video lái xe quá tốc độ, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ lái xe quá tốc độ trong video công bố ngày 24/8. Video: X/Abdulkadir Uraloglu

Video cho thấy đồng hồ tốc độ trên ôtô của ông Uraloglu hiển thị vận tốc 190-225 km/h, trong khi đoạn đường mà ông di chuyển chỉ cho phép chạy tối đa 135 km/h. Vài giờ sau khi đăng video, ông Uraloglu cho biết đã bị phạt vì lái xe quá tốc độ với số tiền khoảng 225 USD.

"Tôi lái xe để kiểm tra cao tốc Ankara - Nigde và vô tình vượt quá tốc độ cho phép trong khoảng thời gian ngắn. Tôi đã tự tố cáo bản thân với đoạn video đó", ông Uraloglu đăng trên X.

"Tuân thủ giới hạn tốc độ là bắt buộc với mọi người", Bộ trưởng nhấn mạnh. "Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều".

Ông Abdulkadir Uraloglu. Ảnh: Bộ GTVT Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Tiến (Theo CBS, AFP, AP)