Đăng video đánh nhau ở ngoài đường lên mạng, tôi có sai không?

Tôi thấy có người đăng video đánh nhau lên mạng thì bị phạt, có người được khen là tố giác sai phạm, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý, vậy hiểu thế nào cho đúng?

Ngày 18/7 vừa qua, hai thanh niên bị Công an Bắc Ninh bắt để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Một người do đi ngược chiều với xe khác trong ngõ hẹp nên xảy ra cãi vã, đánh nhau. Người còn lại lấy điện thoại quay lại vụ ẩu đả, gửi lên nhóm Zalo.

"Video sau đó được lan truyền trên mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân", cơ quan điều tra xác định.

Từ tình huống trên, xin được tư vấn, tôi có được quay video việc xô xát, ẩu đả và đăng lên mạng không? Khi nào được phép, khi nào thì bị cấm. Hay là tuyệt đối cấm?

Tôi thấy hiện nay nhờ mạng xã hội nên một số hành vi xấu được phản ánh kịp thời, giúp nhà chức trách tiếp cận và giải quyết nhanh sự việc nhanh hơn. Nếu tôi đăng video lên với mục đích cảnh báo mọi người hoặc để phân tích một tình huống giao thông thì có được không và cần chú ý gì?

Xin cảm ơn.

Độc giả Cương Phan

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn