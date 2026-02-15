Đang về quê đón Tết, bác sĩ quay lại viện ghép gan cứu người nguy kịch

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện 108 đã về quê hoặc trên đường về nhà đón Tết, khi nhận tin có bệnh nhân nguy kịch phải ghép gan ngay, đã quay xe trở lại Hà Nội, để cứu người.

"Khi người bệnh có chỉ định ghép gan cấp cứu, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn là huy động tối đa nguồn lực để cứu sống trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian", TS Hồ Văn Linh, khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, chia sẻ sau ca ghép gan cấp cứu thần tốc hôm 14/2, tức 27 Tết Bính Ngọ.

Bệnh nhân 65 tuổi, quê Hải Phòng, được chẩn đoán viêm đường mật nguyên phát giai đoạn xơ gan cách đây 3 năm. Thời gian gần đây, chức năng gan suy giảm nhanh. Ngày 13/2, tình trạng đột ngột xấu đi, xuất hiện hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ ghép gan cứu bệnh nhân. Ảnh: Mai Chi

Sáng 14/2, bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện chủ trì. Kết quả ghép gan cấp cứu là biện pháp duy nhất giành giật sự sống cho nữ bệnh nhân, không thể trì hoãn.

Lúc này, ekip ghép gan của bệnh viện được triệu hồi. Nhiều người đã nghỉ phép, về quê, thậm chí đang di chuyển trên đường, đều lập tức trở lại bệnh viện để sẵn sàng cho ca mổ. "Với đội ngũ y bác sĩ, tính mạng người bệnh luôn là ưu tiên cao nhất, kể cả trong thời khắc cận kề năm mới", GS Song nói.

Ca ghép kéo dài 6 giờ liên tục, đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối và sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép. Đáng chú ý, mảnh gan ghép được lấy từ người hiến sống bằng phương pháp phẫu thuật nội soi - một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong lĩnh vực ngoại khoa. Phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm chuyên sâu, thao tác tỉ mỉ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

So với mổ mở truyền thống, phương pháp nội soi giúp người hiến ít đau hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và đảm bảo tính thẩm mỹ, trong khi vẫn giữ chất lượng mảnh ghép tương đương. Trên thế giới, chỉ một số trung tâm ghép gan hàng đầu tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể triển khai thường quy kỹ thuật này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực. Hiện sức khỏe đã ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện cũng liên tiếp thực hiện thành công ca lấy – ghép gan từ người hiến chết não và ca lấy, ghép đa tạng từ một nhân viên y tế hiến tạng, hồi sinh 5 người bệnh khác.

Lê Nga