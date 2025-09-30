Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam

Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam sau ba đợt tập trung vắng mặt, trong khi đó Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu vắng mặt.

* Tiếp tục cập nhật

Lần gần nhất Đặng Văn Lâm lên tuyển là đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Anh cùng đội tập huấn tại Hàn Quốc, nhưng chấn thương khiến phải bỏ lỡ giải chính thức.

Ở ba đợt tập trung trong năm 2025 vào tháng 3, 6 và 9, Văn Lâm đều không được triệu tập. Trong hai đợt đầu, Văn Lâm có nhiều trận giữ sạch lưới cho Ninh Bình, nhưng tính cạnh tranh ở hạng Nhất thấp nên không được ban huấn luyện đội tuyển lựa chọn. Còn vào tháng 9, HLV Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội cho hai thủ môn ít cơ hội thi đấu trên đội tuyển là Nguyễn Văn Việt và Quan Văn Chuẩn, để đấu tập với Nam Định và Công an Hà Nội.

Thủ môn Đặng Văn Lâm mừng Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Rizal Memorial, Philippines vào ngày 16/11/2023. Ảnh:Hiếu Lương

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), Trần Trung Kiên (HAGL)

Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND)

Tiền vệ (9): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Hiếu Lương