'Đặng Văn Lâm thiệt thòi khi xuống hạng Nhất'

TP HCMTheo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, việc xuống hạng Nhất thi đấu khiến thủ môn Đặng Văn Lâm khó có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam.

Hôm thứ Năm, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam cho đợt tập trung tháng 3. Một trong những điểm gây chú ý ở cấp đội tuyển là việc thiếu vắng thủ môn Đặng Văn Lâm, dù anh giữ sạch lưới chín trận trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp của Ninh Bình tại giải hạng Nhất Quốc gia.

"Văn Lâm là thủ môn số một dưới thời HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier nhưng việc vắng mặt ở ASEAN Cup 2024 vì chấn thương cùng việc xuống chơi hạng Nhất khiến cậu ấy thiệt thòi", ông Xương phân tích. "Giải hạng Nhất chất lượng thấp, không phải đối đầu với ngoại binh. Cho nên, Văn Lâm giữ sạch lưới 10 trận ở Ninh Bình nhưng thực sự không phải làm việc nhiều. Điều này do Văn Lâm lựa chọn. Xuống hạng Nhất được gì, mất gì thì ai cũng hiểu".

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo CLB Ninh Bình thi đấu vòng 9 giải hạng Nhất trước Bình Phước ngày 15/2/2025. Ảnh: Đức Đồng

Năm nay các đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2027, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33. Vì vậy, ông Xương cho rằng ngay từ đợt tập trung này, HLV Kim phải xác định xây dựng bộ khung, lực lượng, lộ trình thích hợp cho các nhiệm vụ quan trọng đó. "Nhìn vào bản danh sách của hai đội tuyển, tôi thấy ông ấy đang đi đúng. Bởi nó quy tụ được những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hiện tại. Bên cạnh những cầu thủ đã thành danh, đã cùng ông ấy vô địch ASEAN Cup 2024, cũng có thêm một số nhân tố mới, tất cả cũng để bổ sung, xây dựng cho đội U22 dự vòng loại U23 và SEA Games", chuyên gia 66 tuổi nói.

Trong số những sự tăng cường đợt này có thể kể đến cầu thủ trẻ Phạm Lý Đức, trung vệ 22 tuổi mới lên chơi V-League cùng HAGL nhưng được đánh giá cao nhờ chiều cao 1,82 m, khả năng đọc tình huống tốt. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào được tập trung ĐTQG cũng có thể là sự chuẩn bị song song cho cả hai đội tuyển.

Bên cạnh Văn Lâm, đợt này nhiều gương mặt tên tuổi như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh... cũng không được triệu tập. Ông Xương cho rằng điều này phù hợp với quy luật và triết lý của HLV Kim. "Những cầu thủ vắng mặt không còn trẻ, phong độ cũng không nổi bật. Mà những vị trí đó cũng có nhiều cầu thủ đã được kiểm chứng, truyền tải ở ASEAN Cup nên ông Kim không cần gọi thêm để phá vỡ hệ thống đã xây dựng", ông nhận xét.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn VnExpress tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam hồi tháng 1/2025. Ảnh: Giang Huy

Về việc hai cầu thủ Việt kiều là Viktor Le và Andrej Nguyễn An Khánh được gọi lên đội U22 nhưng cầu thủ nhập tịch Jason Quang Vinh Pendant vẫn vắng mặt ở đội tuyển, ông Xương cho rằng đó có thể là lý do chuyên môn. Qua quan sát thực tiễn, ông thấy Quang Vinh thi đấu không thực sự nổi bật ở Công an Hà Nội. "Theo quan điểm của tôi, cầu thủ nhập tịch phải thật sự khác biệt, kiểu như Nguyễn Xuân Son thì mới nên gọi vào đội tuyển. Còn nếu chưa xuất sắc, chúng ta vẫn nên ưu tiên cho cầu thủ nội".

Nhiều ý kiến cho rằng, đợt tập trung này, đội tuyển chỉ đá giao hữu với Campuchia (ngày 19/3) và đá vòng loại ASIAN Cup với Lào (ngày 25/3) đều trên sân nhà Bình Dương nên HLV Kim không nhất thiết phải gọi tất cả cầu thủ tốt nhất, mà nên tạo thêm điều kiện cho các cầu thủ mới lạ.

Nhưng ông Xương lại nghĩ khác. "Cái hay của HLV Kim là biết kết hợp các lứa cầu thủ với nhau để tạo động lực thi đấu. Điều này khác với HLV Park Hang-seo, sau thời gian đầu thành công đã rập khuôn đội hình cũ dẫn đến thất bại sau đó. Còn HLV Troussier thậm chí thảm hại hơn vì không kế thừa, phối hợp các lứa cầu thủ với nhau mà đập đi xây dựng cái mới", ông Xương nói. "Ông Kim luôn tôn trọng các đối thủ, công bằng với cầu thủ và nghiêm túc xây dựng lực lượng cho cả một quá trình dài chứ không chỉ vài trận đấu trước mắt".

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương sinh năm 1959, là cầu thủ rồi HLV ở các CLB như Đồng Tháp, Tiền Giang, U20 Việt Nam, Bình Dương, Quân khu 7, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Bình, TP HCM... Ông từng cùng bóng đá Đồng Tháp vô địch các năm 1989 và 1996, vô địch giải hạng Nhất cùng Quân khu 7 năm 2007. Ông cũng là giảng viên dạy bóng đá của Trường Đại học TDTT TP HCM đồng thời là "cha đẻ" của chương trình Bóng đá học đường đang được Liên đoàn bóng đá TP HCM áp dụng. Ông hiện tham gia công tác phát triển bóng đá cộng đồng của Liên đoàn bóng đá TP HCM.

Đức Đồng