Đảng ủy Chính phủ sắp trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương công chức

Trong tháng 9, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương và các loại phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 6/9, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ đề xuất điều chỉnh ba nhóm phụ cấp gắn với sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, gồm: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc thù.

Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, bà Trà cho biết tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm. Lý do bởi hệ thống vị trí việc làm đã có nhiều thay đổi so với trước đây. "Mặc dù trước đó chúng ta đã có khung vị trí việc làm, nhưng nay cần điều chỉnh cho phù hợp", bà Trà nói.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu sáng 6/9. Ảnh: VGP

Bộ Nội vụ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành và đề nghị phối hợp rà soát, tổng hợp để sớm báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xác định biên chế của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương. "Đây là vấn đề rất lớn và khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ", Bộ trưởng chia sẻ.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đồng thời đề nghị các cơ quan giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178.

Đến nay, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách này, gần 80.000 người đã được thanh toán chế độ. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm số còn lại, bảo đảm nhanh gọn, minh bạch.

Đầu tháng 7, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp trách nhiệm phù hợp với tổ chức mới. Hiện công chức vẫn hưởng lương theo hệ số nhân với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất khoảng 3,1 triệu và cao nhất 23,4 triệu đồng/tháng, chưa gồm phụ cấp.

Nghị quyết 27/2018 của Trung ương đặt mục tiêu áp dụng chế độ tiền lương mới từ 1/7/2021, song do ảnh hưởng dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế, lộ trình bị lùi lại. Quốc hội sau đó quyết định trả lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024, nhưng do nhiều bất cập phát sinh nên cơ chế này chưa thể áp dụng ngay. Thay vào đó, Quốc hội thông qua việc tăng 30% lương cơ sở, từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 7/2024.

Theo Bộ Nội vụ, đây là bước đệm để cải cách tiền lương. Chính sách mới sẽ hướng tới trả lương gắn với vị trí việc làm, kết quả đầu ra, tham chiếu theo thu nhập khu vực tư cho các vị trí tương đương, nhằm bảo đảm đời sống cán bộ, hạn chế tiêu cực, chảy máu chất xám và thu hút nhân tài.

Vũ Tuân