Đăng tin thất thiệt trẻ vùng cao ăn cơm với thịt chuột

Đà NẵngMột người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh lấy trên mạng rồi gán ghép nội dung về việc học sinh vùng cao không đủ thực phẩm phải ăn cơm với thịt chuột.

Ngày 7/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết người đàn ông trú tại quận Cẩm Lệ nói trên bị phạt do "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật", theo khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020.

Công an xác định người này đã đăng bài viết Xót xa trước hộp cơm của các em học sinh vùng cao Nam Giang lan truyền trên mạng xã hội hôm 10/9. Việc này thu hút sự quan tâm của dư luận và nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh được người đàn ông chia sẻ trên mạng.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định, hình ảnh trong bài viết được chụp tháng 12/2019 tại chương trình Ngày Tết quê em của Trường mầm non Thạch Mỹ.

Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cho biết trước đây học sinh không ăn nội trú mà mang cơm do gia đình chuẩn bị đến trường. Thịt chuột rừng là món ăn phổ biến của người dân miền núi Quảng Nam và được xem là đặc sản.

Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Nam trước đó đã làm hình ảnh này, được một cô giáo đăng trên mạng để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh vùng cao.

Nhà chức trách cho rằng người đàn ông ở Đà Nẵng đã dẫn lại hình ảnh từ trang cá nhân của cô giáo và đăng tin thất thiệt đó là bữa cơm không đủ dinh dưỡng.

Hiện tất cả học sinh thuộc diện bán trú trên địa bàn huyện Nam Giang được hỗ trợ tiền ăn trưa. Mỗi bữa ăn có đầy đủ rau, cá, thịt. Các điểm trường đều bố trí nhân viên nấu ăn, chỉ một số điểm lẻ với vài học sinh ở xa thì phụ huynh mang cơm đến, hàng tháng nhà nước cấp tiền.

Ngọc Trường