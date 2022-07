Đăng tin sai về điểm chuẩn lớp 10 để 'câu like'

Hà TĩnhNam thanh niên 29 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tại Hà Tĩnh nhưng lại ghi là của năm 2022 để "hút tương tác".

Quyết định xử phạt hành chính với nam thanh niên 29 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An, căn cứ theo Nghị định 15/2020, được Công an Hà Tĩnh ban hành, công bố ngày 5/7.

Ngày 29/6, nam thanh niên đăng tấm hình ghi điểm chuẩn lớp 10 của 21 trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lên một fanpage do mình quản lý, kèm chú thích "Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022". Bài đăng thu hút nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ.

Thông tin về điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 bị một số Facebook chia sẻ lại, ghi là của năm 2022 để "câu like". Ảnh: Đức Hùng chụp lại

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến Công an Hà Tĩnh, cho rằng đây là điểm chuẩn của năm 2021. Đơn vị này đang tổ chức chấm phúc khảo, chưa công bố điểm đầu vào năm 2022. Việc các trang mạng xã hội đăng thông tin trên làm ảnh hưởng uy tín của Sở, tạo dư luận không hay.

Trên thực tế, chiều nay (5/7), Sở mới công bố chuẩn lớp 10 năm 2022.

Bị nhà chức trách triệu tập, nam thanh niên trình bày đang làm trong lĩnh vực truyền thông. Do muốn tăng lượt tương tác, thu hút thêm nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ cho fanpage do mình quản lý nhằm phục vụ một số mục đích cá nhân, người này lấy điểm chuẩn vào lớp năm 2021 của Hà Tĩnh đăng lên, nói là năm 2022.

Ngoài trường hợp trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) cũng xử phạt hành chính một số người khác vì chia sẻ thông tin sai sự thật về điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Tĩnh lên mạng xã hội.

Đức Hùng