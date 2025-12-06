Đăng tin bịa đặt bát phở giá 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Thanh HóaTrước việc nam thanh niên đăng tin bị “chặt chém bát phở bò giá 300 nghìn đồng ở Sầm Sơn, công an xác định đây là thông tin bịa đặt.

Ngày 6/12, lãnh đạo Công an phường Sầm Sơn, cho biết đơn vị đã xác định và triệu tập người đăng tải thông tin bịa đặt về "bát phở bị chém 300k"; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính người này.

Ba ngày trước, tài khoản Facebook có tên Hoa Vinh đăng bài viết với nội dung "ăn bát phở bị chém 300k" kèm hình ảnh quán phở đèn mờ biển hiệu "Chuyên phở bò". Bài đăng nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều bình luận, trong đó có các ý kiến hiểu nhầm sự việc xảy ra tại Sầm Sơn và đưa ra nhận xét mỉa mai.

Công an phường Sầm Sơn cho hay kết quả xác minh nội dung trên là bịa đặt. Chủ tài khoản Facebook Hoa Vinh được xác định là nam thanh niên 31 tuổi, trú phường Quảng Phú, Thanh Hóa.

Làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận đã lấy hình ảnh từ mạng xã hội và đăng nội dung sai sự thật nhằm câu like, tăng tương tác để phục vụ việc bán quần áo. Anh này đã bị buộc gỡ bài, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt nam thanh niên này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, mức phạt 7,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không đăng tải, bình luận hay chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng. Việc tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Hoàng