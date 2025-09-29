TP HCMThí sinh Đặng Thị Thùy Dương, 32 tuổi, đoạt quán quân "Chuông vàng vọng cổ" 2025 với giải thưởng 150 triệu đồng.

Tối 28/9, cô vượt qua hai thí sinh Lê Thị Hà Như và Vương Quan Trí để trở thành người chiến thắng mùa giải thứ 20. Trong đêm tranh tài, mỗi thí sinh thể hiện hai tiết mục - trích đoạn cải lương và bài vọng cổ bốc thăm ngẫu nhiên.

Đặng Thị Thùy Dương​ đoạt 'Chuông vàng vọng cổ' 2025 Thùy Dương thể hiện phần thi ca cổ ngẫu nhiên với "Vương vấn sông Hồng", tối 28/9. Video: HTV

Thùy Dương cùng huấn luyện viên - nghệ sĩ Ngọc Đợi - chọn vở cải lương Thượng Dương hoàng hậu (tác giả: Quốc Khánh). Ở phần ca cổ, cô trình bày bài Vương vấn sông Hồng (tác giả: Nguyễn Thiên Đăng). Dàn giám khảo đánh giá tiết mục tròn trịa, diễn xuất tinh tế từ chất giọng đến ánh mắt.

Nghệ sĩ Trọng Phúc nhận định so với đầu cuộc thi đến nay, cô "lột xác" về phong cách trình diễn. Theo anh, phần ca hát, diễn xuất của cô mạch lạc, có cảm xúc, không mắc lỗi chênh phô. Tuy nhiên, phần chọn trích đoạn còn an toàn, chưa có nhiều "đất" để thể hiện kỹ thuật xử lý, âm sắc.

Đồng quan điểm, nghệ sĩ Phượng Loan đánh giá Thùy Dương được huấn luyện viên chọn cho một vai phù hợp, giúp bộc lộ tốt tính cách, song phần ca cổ chưa khoe được làn hơi. Nghệ sĩ Quế Trân nhận xét vai Thượng Dương "đo ni đóng giày" cho Thùy Dương. Thí sinh lột tả trọn vẹn chiều sâu tâm lý nhân vật bằng biểu cảm, giọng ca lẫn tiếng cười - yếu tố vốn khó thể hiện trong cải lương.

Thùy Dương (quê TP HCM) trong trích đoạn cải lương "Thượng Dương hoàng hậu". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Với tổng điểm 99,58, cô nhận cúp vàng, quà lưu niệm và tiền thưởng 150 triệu đồng (cao hơn các mùa trước 50 triệu đồng). Giải Chuông bạc thuộc về Lê Thị Hà Như (19 tuổi, quê Vĩnh Long) với 99,38 điểm, giải thưởng 80 triệu đồng. Ngoài ra, Hà Như còn giành thêm giải Thí sinh được yêu thích nhất và Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Chuông đồng được trao cho Vương Quan Trí (16 tuổi, An Giang) với 99,2 điểm, giải thưởng 50 triệu đồng.

Chuông vàng vọng cổ bắt đầu từ năm 2006, là cuộc thi đờn ca tài tử - cải lương, nhằm phát hiện nhân tố mới cho bộ môn ca cổ. Giám khảo vòng chung kết năm nay là nghệ sĩ Thanh Nam, Trọng Phúc, Phượng Loan, Quế Trân (khách mời). Ngoài hội đồng chính, mỗi đêm thi còn có sự góp mặt của hai khách mời là nghệ sĩ kỳ cựu.

Một trong những thay đổi lớn của cuộc thi năm nay là việc các giọng ca từng thành danh từ Chuông vàng vọng cổ, như Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi, được mời làm giám khảo vòng tuyển chọn và huấn luyện viên. Để kỷ niệm 20 mùa giải, ban tổ chức thực hiện chương trình gala tối tháng 8, quy tụ nhiều nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi. Năm ngoái, quán quân thuộc về thí sinh Lê Hoàng Nghi đến từ Kiên Giang.

Mai Nhật