Dạng so sánh hơn và nhất của 'good' và 'bad'

Để chỉ việc gì đó tốt hơn hay tốt nhất và ngược lại, tiếng Anh dùng 'better', 'best' và 'worse', 'worst'. Đây là dạng so sánh hơn và nhất của 'good' và 'bad'.