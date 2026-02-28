Đằng sau sự sa sút của Jannik Sinner

Thể trạng bất ổn, những thay đổi trong lối chơi chưa hiệu quả cùng sức ép từ Carlos Alcaraz đang khiến tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner khởi đầu mùa giải đầy thất vọng.

Vài tuần sau khi bị Novak Djokovic loại ở bán kết Australia Mở rộng 2026, Sinner tiếp tục nếm trái đắng với thất bại dưới tay Jakub Mensik tại tứ kết Qatar Mở rộng hôm 20/2. Tính từ giải Masters 1000 ở Canada năm 2024, tay vợt người Italy luôn vào chung kết ít nhất một sự kiện trong hai giải liên tiếp. Chuỗi thành tích siêu hạng đó đã dừng lại ở Doha tuần trước.

Sinner đánh trái tay ở tứ kết Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 18/2. Ảnh: Reuters

So với số đông, những gì Sinner làm được đến lúc này không hề tệ. Vào đến bán kết Grand Slam là mơ ước của mọi tay vợt, đôi khi là mục tiêu trong cả sự nghiệp. Tại Melbourne đầu năm, anh thực hiện điều đó khá thuận lợi, chỉ gục ngã trước kỷ lục gia Grand Slam Djokovic, trong một ngày tay vợt 38 tuổi xuất thần.

"Ai cũng có lúc lên lúc xuống", Sinner phát biểu sau khi rời Australia Mở rộng. "Hai năm qua của tôi đã quá tuyệt diệu, giờ tôi hơi gặp khó khăn, nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Tôi biết rõ bản thân có thể chơi hay hơn thế".

Đúng là Sinner đã trải qua hai mùa giải xuất sắc, bất chấp vụ bê bối dương tính với chất cấm ở Indian Wells Masters 2024, khiến anh phải nghỉ thi đấu một thời gian. Trước đó, Sinner lần đầu trong sự nghiệp đăng quang ở Melbourne và Rotterdam. Tay vợt Italy tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích những danh hiệu tại Miami, Halle, Cincinnati, Mỹ Mở rộng và Thượng Hải. Ngoài ra, Sinner còn lần đầu vươn lên vị trí số một thế giới, bên cạnh những chức vô địch ATP Finals và Davis Cup cùng tuyển Italy.

Đến năm 2025, sau khi hết án phạt doping, Sinner không gặp nhiều khó khăn để lấy lại phong độ, tạo ra những thắng lợi ấn tượng ở Wimbledon, Bắc Kinh, Vienna, Paris Masters và bảo vệ thành công ngôi vương ATP Finals. Tuy phải nhận một số thất bại trước Alcaraz và mất vị trí số một thế giới vào tay đối thủ, Sinner vẫn được đánh giá có một năm thành công.

Nhưng tình hình mùa này không còn suôn sẻ với Sinner như chính anh thừa nhận. Đầu tiên là vấn đề thể trạng. Tại vòng ba Australia Mở rộng năm nay, sức nóng và điều kiện thi đấu khắc nghiệt vào ban ngày làm Sinner tỏ ra kiệt quệ khi đấu Eliot Spizzirri, người đã thắng set một. Cục diện trận đấu chỉ xoay chuyển lúc sân Rod Laver đóng mái che.

Thể lực bất ổn của Sinner cùng việc khó thích nghi với thời tiết nóng ẩm, tương tự nguyên nhân khiến anh bỏ cuộc ở Thượng Hải năm ngoái, ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn trong trận gặp Djokovic ở bán kết. Để rồi tay vợt số hai thế giới ngậm ngùi thua đau trước đối thủ đã 38 tuổi. Một thất bại cay đắng với Sinner, sau khi anh thường xuyên áp đảo Nole ở những lần đối đầu kế trước.

Sinner trả giao bóng trong trận gặp Djokovic tại bán kết Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia, tối 30/1. Ảnh: Reuters

Nhiều người cho rằng sự xáo trộn thường xuyên trong đội ngũ huấn luyện là một phần nguyên nhân khiến Sinner không có được giáo án rèn luyện thống nhất, hiệu quả. Năm ngoái, sau khi sa thải bộ đôi Marco Panichi và Ulises Badio vì những bình luận không mấy tích cực của ông Panichi với báo chí, Sinner bất ngờ mời lại Umberto Ferrara - chuyên gia thể lực mà tay vợt 25 tuổi đã loại khỏi đội ngũ do liên quan đến vụ dính chất cấm. Chính Ferrara lại đang chịu chỉ trích bởi sự chuẩn bị không tốt cho Sinner ở giai đoạn tiền mùa giải.

Một vấn đề khác khiến Sinner chưa đạt được kết quả vang dội trong thời gian qua là sự điều chỉnh về lối chơi. Sau trận thua Alcaraz ở chung kết Mỹ Mở rộng 2025, Sinner thẳng thắn nói rằng bản thân phải "trở nên khó đoán hơn", thay vì lối chơi đánh bền ở vạch cuối sân đã phần nào bị bắt bài.

"Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để cải thiện khả năng chơi trên lưới. Tôi cũng tinh chỉnh cú giao bóng, một số chi tiết nhỏ thôi. Ở cấp độ này, một chút thay đổi nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn", Sinner nói trước khi Australia Mở rộng 2026 khởi tranh. Còn sau trận thua Mensik ở Doha mới đây, Sinner thừa nhận đang cố gắng thêm điều mới mẻ vào lối chơi, nhưng "những thứ đó chưa thực sự hiệu quả như mong đợi".

Khi những điều chỉnh về phong cách chưa tạo ra thành quả, tay vợt chuyên nghiệp có thể mất kiên nhẫn và thậm chí hoang mang với chính bản thân. Phóng viên thể thao Federica Cocchi của La Gazzetta dello Sport, người đã theo dõi Sinner nhiều năm, nhận định: "Trong giai đoạn chuyển đổi và vượt ra khỏi vùng an toàn này, kết quả chưa phải ưu tiên hàng đầu. Vấn đề là dường như Jannik vẫn không chắc với những thay đổi đó. Cậu ấy đôi lúc không biết nên xử lý thế nào trên sân. Điều đáng lo là cậu ấy trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Đây không còn là Sinner chúng ta vẫn biết, không phải vì cậu ấy đã thua hai trận trong năm, mà vì thái độ và cách cậu ấy đối mặt trong những tình huống then chốt".

Cuối cùng, sự tiến bộ về mọi mặt của Alcaraz là lý do khiến cuộc khủng hoảng của Sinner thêm trầm trọng. Kể từ mùa đất nện 2025, Alcaraz liên tục thăng tiến cả về thể chất, cú quả và thành tích trên sân. Vẫn có những thất bại như ở Wimbledon hay Paris Masters, song sau mỗi cú vấp, ngôi sao Tây Ban Nha lại trưởng thành và nhanh chóng tìm lại những thắng lợi. Vinh quang ở Australia, nơi Sinner thống trị hai mùa trước đó, như đòn giáng mạnh mà Alcaraz tung ra với đại kình địch.

Nhìn Alcaraz ngày càng bỏ xa phần còn lại, Sinner chắc hẳn đang gặp áp lực cực lớn. Để giải tỏa bớt sức ép từ truyền thông và chính bản thân, tay vợt Italy cần thể hiện tốt ở hai giải Masters 1000 vào tháng Ba tới trên đất Mỹ.

Vy Anh