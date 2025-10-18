Đăng Quang Watch gợi ý chọn đồng hồ ngày Phụ nữ Việt Nam

Bộ sưu tập đồng hồ Diamond D mới nhất hiện có mặt tại hệ thống showroom, đúng dịp 20/10. Đăng Quang Watch áp dụng chính sách bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi trên toàn hệ thống.

"Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là dịp tặng quà, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trân trọng hành trình làm chủ thời gian. Đồng hồ không chỉ giúp họ quản lý từng phút giây, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự ghi nhận và phong cách", đại diện Đăng Quang Watch nói thêm.