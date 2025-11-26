Đăng Quang Watch giảm 40% dịp Black Friday

Chương trình Black Friday 2025 áp dụng cho nhiều dòng hot tại Đăng Quang Watch, từ đồng hồ nam, nữ đến kính mát thời trang. Với mức giảm sâu đến 40%, người dùng có cơ hội tiếp cận những cỗ máy cao cấp về thiết kế, độ hoàn thiện lẫn bộ máy bền bỉ.
Đại diện đơn vị cho biết chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khâu và nghiên cứu kỹ thị trường, đưa mức giá tối ưu nhất dịp cuối năm. Ngoài ưu đãi trực tiếp, khách còn nhận quà là balo, kính mát, bút ký... Tổng giá trị quà tặng lên đến hàng triệu đồng, tạo thêm lợi ích thiết thực khi mua sắm.
Đăng Quang Watch là một trong những hệ thống đồng hồ - kính mắt lớn, với hơn 70 showroom trên toàn quốc. Đại diện doanh nghiệp cam kết 100% hàng chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng tại tất cả showroom.
"Ghi nhận từ các mùa sale trước, những dòng hot thường ‘cháy hàng’ sớm, do đó người dùng nên chọn mẫu mã sớm để không bỏ lỡ ưu đãi lớn nhất năm", đại diện doanh nghiệp cho hay.
Mọi người có thể đặt trực tuyến qua website chính thức hoặc gọi hotline 1800 6005 để được tư vấn.
Nhiều năm nay, Black Friday được xem là tâm điểm bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng cuối năm. Các thương hiệu lớn triển khai chương trình ưu đãi sâu, giúp mọi cá nhân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá hợp lý.
"Với ưu đãi đến 40%, chúng tôi mong mang đến một mùa Black Friday đáng nhớ, giúp giới sưu tầm sở hữu chiếc đồng hồ yêu thích với giá cạnh tranh, đồng thời bổ sung vào bộ sưu tập những mẫu phù hợp phong cách cá nhân', đại diện Đăng Quang Watch nói thêm.
Đông Vệ
Ảnh: Đăng Quang Watch
Đăng Quang Watch
Website: https://www.dangquangwatch.vn
Hotline: 18006005 - 098 568 1189