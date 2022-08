Đăng Quân - từ quán quân Got Talent đến Street Dance Vietnam

Đăng Quân sinh năm 2000, ở Hà Nội, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 2012, anh tham gia cuộc thi "Vietnam's Got Talent" mùa đầu tiên cùng bé Bảo Ngọc (trái), đoạt quán quân khi chỉ mới 12 tuổi. Năm 2016, vũ công trở lại tham gia "So You Think You Can Dance" mùa 5, tiếp tục giành ngôi vị cao nhất.