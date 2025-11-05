Đăng ký kết hôn tại hộp đêm

Trung QuốcChính quyền quận Hoàng Phố, Thượng Hải cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn tại tổ hợp giải trí ban đêm INS New Paradise.

Chương trình thí điểm của Trung tâm Đăng ký Hôn nhân quận Hoàng Phố diễn ra vào các buổi tối 14, 15, 21 và 22/11. Trung tâm cử nhân viên đến làm việc tại chỗ để hoàn tất thủ tục và tổ chức lễ trao giấy chứng nhận cho các đôi đã đặt lịch hẹn thành công.

Cơ quan chức năng khẳng định đây là thủ tục đăng ký kết hôn chính thức, có hiệu lực pháp lý, không phải một sự kiện trình diễn. Các cặp đôi phải đặt lịch trước qua kênh chính thức và số lượng tiếp nhận mỗi ngày có hạn.

Giới trẻ vui chơi tại tổ hợp giải trí ban đêm INS New Paradise. Ảnh: NIS

Địa điểm tổ chức, INS New Paradise, nằm trong công viên Phục Hưng, là nơi giải trí, nghe nhạc và thể thao điện tử quen thuộc của giới trẻ Thượng Hải. Không gian đăng ký được trang bị ánh sáng, âm nhạc và cho phép tổ chức nghi thức linh hoạt, mang đến trải nghiệm sống động thay vì cảm giác khô cứng ở văn phòng hành chính.

Các cặp đôi tham gia còn có cơ hội nhận vé tham dự lễ hội âm nhạc điện tử Tomorrowland.

Việc đưa dịch vụ công đến không gian giải trí được xem là nỗ lực của chính quyền nhằm thích ứng với giới trẻ. Thay vì chờ người dân tại văn phòng, Cục Dân chính chủ động tìm đến không gian quen thuộc của họ.

Dữ liệu cho thấy độ tuổi kết hôn lần đầu ở Thượng Hải liên tục tăng, trung bình năm 2024 là gần 31 tuổi. Giới trẻ ngày càng thận trọng hơn với hôn nhân nhưng lại có nhu cầu cao hơn về nghi thức. Mô hình đăng ký truyền thống tại văn phòng giờ hành chính được cho là không còn đáp ứng kỳ vọng về trải nghiệm cá nhân hóa, giàu cảm xúc của họ.

Với lượng khách trung bình hàng ngày vượt 10.000 lượt, việc lồng ghép dịch vụ công vào INS New Paradise được kỳ vọng giúp dịch vụ công trở nên ấm áp và đáng nhớ hơn.

Nhật Minh (Theo China)