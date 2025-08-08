Đăng ký kết hôn ngay sau tai nạn kinh hoàng

Trung QuốcSau cú va chạm khiến chiếc xe bị vỡ nát, anh Ma và bạn gái đã quyết định đăng ký kết hôn vì "sống sót đã là một phép màu".

Tối 26/7, trên cao tốc tỉnh Sơn Đông, chiếc xe hơi do anh Ma, 31 tuổi, điều khiển chở bạn gái bất ngờ bị chiếc xe tải nổ lốp, lật nghiêng, đè trúng. "Tôi đạp phanh theo phản xạ, toàn bộ túi khí bung ra, che kín kính xe. Trong vài giây đầu, tôi không nhìn thấy gì, chỉ còn biết phó mặc số phận", anh Ma kể lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe của Ma biến dạng, phần đầu và đuôi xe nát bươm chỉ còn khoang lái còn tương đối nguyên vẹn. Lúc đó Ma cầm lái, còn bạn gái ngồi ở ghế phụ, may mắn cả hai chỉ bị xây xát nhẹ.

Chiếc xe hơi của Ma bẹp nát sau khi bị xe tải tông. Ảnh: Worldjournal

10 phút sau, lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt. Cả ba người liên quan bao gồm tài xế xe tải đều không bị thương nghiêm trọng.

Đêm đó, khi trở về khách sạn, anh Ma nhìn bạn gái và nói: "Hay mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé?". Cô lập tức gật đầu.

Dự định ban đầu là đăng ký tại Thái An (Sơn Đông), nhưng vì vừa trải qua tai nạn, cả hai quyết định quay về quê nhà ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ba ngày sau, họ chính thức trở thành vợ chồng.

Câu chuyện được anh Ma chia sẻ trên mạng xã hội sau đó gây bão mạng xã hội Weibo, lọt top tìm kiếm với tiêu đề "Cặp đôi thoát chết rồi đăng ký kết hôn". Nhiều người chúc phúc, một số còn đùa rằng hãng xe nên tặng anh một chiếc mới.

"Xe thì có bảo hiểm lo, thoát chết là điều tôi mãn nguyện nhất", anh nói.

Ma có hơn 10 năm kinh nghiệm lái xe. Hành trình hôm đó là chặng cuối của chuyến du lịch tự lái từ Sơn Tây đến Sơn Đông. "Chúng tôi luôn có thói quen thắt dây an toàn và hôm đó thói quen ấy đã cứu mạng", anh chia sẻ.

Anh Ma và bạn gái nhận sổ kết hôn ba ngày sau tai nạn. Ảnh: Worldjournal

Anh và bạn gái yêu nhau được hơn một năm qua giới thiệu của người thân, trước chưa xác định cưới vì công việc bận rộn. "Nhưng sau khoảnh khắc suýt mất mạng, chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của sự sống và quyết định nắm tay nhau đi tiếp", anh nói.

Hiện cặp vợ chồng đã quay lại nhịp sống thường nhật và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Bảo Nhiên (Theo Worldjournal)