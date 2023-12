Đăng kiểm viên nhận 1,8 tỷ đồng để bỏ qua lỗi nhiều xe tải

Đồng NaiGiám đốc Công ty TNHH Quốc Tuấn cùng 8 nhân viên đăng kiểm bị cáo buộc đã nhận 1,8 tỷ đồng để bỏ qua lỗi cho nhiều xe tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D, TP Biên Hòa sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 11 bị can.

Theo đó, bị can Lương Minh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Tuấn và 8 đăng kiểm viên bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Võ Chí Giang, 39 tuổi, nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T và Lê Tín Trung (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang) bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Cảnh sát khám xét hệ thống đăng kiểm xe ở Trung tâm 6004D. Ảnh: Thái Hà

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 do cạnh tranh của nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, lượng xe giảm sút, một số bị can "dùng nhiều thủ thuật" nhằm thu hút khách hàng. Các đăng kiểm viên chủ yếu nhận tiền từ nhiều chủ xe tải để bỏ qua lỗi kỹ thuật và môi trường khi cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường.

Các bị can bị cáo buộc trong năm 2022 đã nhận tổng cộng 1,8 tỷ đồng. Riêng Giang và Trung thừa nhận đưa hối lộ cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc khi đăng kiểm tại trung tâm này.

Giám đốc Lương Minh Tú khai nhận 500 triệu đồng từ các chủ xe.

Phước Tuấn