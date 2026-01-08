Dáng hình thiếu nữ trong tranh sơn dầu

Họa sĩ khắc họa nét dịu dàng của thiếu nữ qua tác phẩm Nắng xanh, chất liệu sơn dầu trên toan. Tranh được giới thiệu ở triển lãm Giữa sắc và không, diễn ra ngày 6-10/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội.
Trong bức Tuổi mơ 1, Trung Sơn tả chân dung cô gái trong tà áo dài trắng, sử dụng nền đỏ giúp tôn lên chủ thể.
Họa sĩ mất tám năm tìm tòi chất liệu, đề tài, trong đó dành hai năm gần đây để thực hiện loạt tác phẩm. Ý tưởng của bộ tranh mang tinh thần Phật giáo, gợi mở triết lý ''sắc tức thị không, không tức thị sắc''.
Nhờ cách sử dụng màu sắc của họa sĩ, người xem cảm nhận cô gái trong tác phẩm Thiếu nữ áo xanh như đang đứng giữa một khoảng không lớn.
Bức Thiếu nữ mộng mơ 5, kích thước 120x70 cm. Theo Trung Sơn, khi sáng tác, anh không chú trọng miêu tả chính xác đường nét gương mặt người mẫu mà tự do cảm nhận, chỉ giữ lại các chi tiết đặc trưng nhất.
Họa sĩ Trung Sơn sử dụng những màu cơ bản như vàng, xanh dương, đỏ làm nền. Khi ngắm lâu hơn, người xem dần cảm nhận sự tan biến của nhân vật, màu sắc và chuyển sang trạng thái tĩnh lặng trong một khoảng không. Điều này được thể hiện rõ qua bức Thiếu nữ mộng mơ 1.
Ở một số bức, họa sĩ vẽ thêm ghế cho các cô gái, sau đó dần xóa bỏ. Nhân vật được khắc họa trong tư thế ngồi nhưng không có điểm tựa, tạo một không gian để khán giả ''bước vào'' và có những tưởng tượng riêng.
Hình tượng xuất hiện nhiều ở các bức họa của Trung Sơn là con ngựa đỏ, hồng, có kích thước nhỏ, được thiếu nữ ôm trên tay hoặc đặt bên cạnh mình. Họa sĩ cho biết ngựa là biểu tượng của sự năng động, khát vọng khám phá thế giới, giống tâm hồn cô gái mới lớn, cho thấy những chuyển động lặng lẽ trong nội tâm nhân vật.
Nhà sưu tầm mỹ thuật Ngô Kim Khôi, giám tuyển của triển lãm, nói khi tham quan khu vực trưng bày, người xem sẽ được bước vào một miền nơi ''màu sắc biết thở và ánh sáng biết trò chuyện''.
Ông Ngô Kim Khôi ấn tượng sự tối giản của bố cục, không phông nền, cảnh trí, câu chuyện minh họa mà chỉ có thiếu nữ và màu. Ông ví các cô gái như đứng trong ''bến cô liêu'' của sắc màu, song điều đó làm nhân vật trở nên sáng rõ.
Họa sĩ Trung Sơn sinh năm 1980 tại Huế, tên thường gọi là Ngô Trần Vũ. Ban đầu, anh coi hội họa là sở thích để kết giao bạn bè, sau đó nghiêm túc theo đuổi khi đã ngoài 30 tuổi.
Trung Sơn tự học, nghiên cứu sáng tác qua nhiều chất liệu, đề tài, thích thú với hội họa chân dung theo lối hiện thực. Họa sĩ chọn Hà Nội để tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên vì đây là nơi vun đắp tình yêu mỹ thuật, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp anh duy trì việc vẽ đến nay.
Phương Linh