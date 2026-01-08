Dáng hình thiếu nữ trong tranh sơn dầu

Ở một số bức, họa sĩ vẽ thêm ghế cho các cô gái, sau đó dần xóa bỏ. Nhân vật được khắc họa trong tư thế ngồi nhưng không có điểm tựa, tạo một không gian để khán giả ''bước vào'' và có những tưởng tượng riêng.