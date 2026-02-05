Đảng Dân chủ nói phe Cộng hòa sẽ hối tiếc vì triệu tập vợ chồng Clinton

Đảng Dân chủ cho rằng việc ủy ban Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đòi vợ chồng Clinton ra điều trần về Epstein sẽ tạo tiền lệ cho họ triệu tập ông Trump sau này.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ngày 2/2 đồng ý ra điều trần trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Cuộc điều trần kín dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/2, nội dung trao đổi liên quan đến Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell sẽ được quay phim và ghi biên bản.

Nghị sĩ Cộng hòa James Comer, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho hay vợ chồng Clinton đã phải "nhượng bộ" sau khi Hạ viện đe dọa sẽ bỏ phiếu cáo buộc họ tội "khinh thường quốc hội", điều có thể khiến hai người bị truy tố và kết án tù.

"Chúng tôi mong chờ đặt câu hỏi với vợ chồng Clinton như một phần trong cuộc điều tra về các tội ác kinh hoàng của Epstein và Maxwell, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ cũng như các nạn nhân về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình", Comer tuyên bố.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng phe Cộng hòa và Chủ tịch Comer "rồi sẽ phải hối tiếc" vì hành động của đã tạo tiền lệ để quốc hội có thể triệu tập các cựu tổng thống, cựu đệ nhất phu nhân và người thân của họ ra điều trần, với lời đe dọa truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không tuân thủ.

Ted Lieu, nghị sĩ Dân chủ đại diện bang California, cho hay nếu đảng này giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, họ sẽ tận dụng quyền lực này sau khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm. "Chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu Donald Trump ra điều trần", Ted Lieu nói.

"Đây là chuyện lớn. Sẽ rất thú vị khi xem cựu tổng thống Trump đối diện điều đó ra sao", nghị sĩ Dân chủ Steny Hoyer, cựu lãnh đạo phe đa số Hạ viện, cho hay.

Đồi Capitol tại Washington, thủ đô Mỹ, năm 2025. Ảnh: AP

Nghị sĩ Dân chủ Maxwell Frost tuyên bố phe Dân chủ "100% sẽ tận dụng tiền lệ này" nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

"Nỗ lực của phe Cộng hòa có thể giúp ông Trump vui trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chỉ một năm nữa, chúng tôi sẽ có quyền ban hành trát triệu tập", nghị sĩ Dân chủ Mark Pocan nói. "Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy".

Nghị sĩ Dân chủ Jared Moskowitz, người thường xuyên đấu khẩu với ông Comer, nói Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện đang "để lại dấu ấn" và sẽ "không thích những gì sẽ xảy ra khi phe Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và các ủy ban như Giám sát, Ngân hàng, Tư pháp".

"Chúng tôi sẽ theo đến cùng. Sẽ là các vấn đề như tiền mã hóa, là các khoản đầu tư ở Trung Đông, chiếc máy bay từ Qatar. Tất cả", ông Moskowitz nói thêm.

Trong tuyên bố gửi NBC News, Nhà Trắng bác các cảnh báo từ phe Dân chủ. "Những nghị sĩ này mắc 'hội chứng ám ảnh Trump' ở mức nghiêm trọng. Họ nên tập trung triển khai các chính sách tốt như Tổng thống đang làm, thay vì sa vào những thuyết âm mưu. Đây là lý do khiến các nghị sĩ Dân chủ có mức ủng hộ thấp kỷ lục", phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson nói.

Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton tại sự kiện ở Houston, bang Texas hồi tháng 8/2024. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Clinton gần đây gây chú ý vì xuất hiện trong hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Hồ sơ chứa nhiều hình ảnh của ông Clinton, như bức ảnh ông nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng, bơi trong hồ cùng hai phụ nữ, trong đó một người được che mặt và người còn lại dường như là Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Ông Clinton khẳng định đã cắt quan hệ với Epstein trước khi ông ta bị truy tố và không biết về những hành vi phạm tội của tỷ phú này. Cả ông và bà Hillary đều chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động của Epstein.

Tổng thống Trump cũng xuất hiện trong hồ sơ Epstein và ông đã bác bỏ cáo buộc sai phạm. Chủ tịch Comer cho hay Ủy ban Giám sát Hạ viện "không muốn triệu tập Tổng thống vì ông ấy đã trả lời các câu hỏi về Epstein từ báo chí".

Đức Trung (Theo NBC News, ABC News, AP)