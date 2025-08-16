Đảng Dân chủ định vẽ lại bản đồ bầu cử ở California

MỹPhe Dân chủ ở bang California đề xuất bản đồ bầu cử mới nhằm giúp giành lại 5 ghế Hạ viện đang trong tay đảng Cộng hòa.

"Ủy ban Vận động Quốc hội đảng Dân chủ (DCCC) đã trình kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử bang California lên cổng thông tin lập pháp. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được ủng hộ từ các bên liên quan", Julie Merz, giám đốc điều hành DCCC, cho biết ngày 15/8.

Bản đồ bầu cử mới sẽ giúp đảng Dân chủ tăng khả năng giành lại ít nhất 5 ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Những khu vực này hiện do nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát, có thể chuyển từ "Cộng hòa có khả năng thắng cao" thành "Dân chủ có khả năng thắng cao" hoặc "nghiêng về Dân chủ".

Bang California có 52 ghế tại Hạ viện Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa giữ 9 ghế.

Lưỡng viện bang California, đều do đảng Dân chủ kiểm soát, có thể phê chuẩn kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử ngay tuần sau. Giới chức bang cần hỏi ý kiến cử tri và họ dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về bản đồ bầu cử mới vào tháng 11. Nếu đa số cử tri ủng hộ, các ranh giới mới sẽ được áp dụng ngay từ năm 2026.

Phe Cộng hòa tại California phản đối động thái, tuyên bố sẽ ngăn chặn nỗ lực của đối thủ bằng các nỗ lực pháp lý và tại hòm phiếu.

Thống đốc California Gavin Newsom phát biểu tại Los Angeles ngày 14/8. Ảnh: AP

Động thái của phe Dân chủ tại bang California được cho là hành động nhằm đáp trả quyết định tương tự của phe Cộng hòa ở bang Texas.

Các nghị sĩ Cộng hòa ở Texas cuối tháng 7 công bố đề xuất bản đồ bầu cử mới nhằm tăng cơ hội giành thêm 5 ghế tại Hạ viện Mỹ trong bầu cử giữa kỳ năm 2026, củng cố thế đa số sít sao tại cơ quan lập pháp liên bang.

Thượng viện Texas đã thông qua bản đồ mới, còn Hạ viện bang chưa thể tổ chức bỏ phiếu vì không hội đủ điều kiện 2/3 nghị sĩ có mặt, sau khi hàng chục nghị sĩ Dân chủ rời bang này từ đầu tháng 8 để phản đối. Khác với California, dự luật tại Texas chỉ cần lưỡng viện thông qua là có hiệu lực.

Như Tâm (Theo CNN, The Hill)