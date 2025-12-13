Đảng Dân chủ công bố loạt ảnh mới của tỷ phú ấu dâm Epstein

Các nghị sĩ Dân chủ công bố tư liệu mới về tỷ phú ấu dâm Epstein, trong đó có hình ảnh của Tổng thống Trump và cựu tổng thống Clinton.

3 bức ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong 19 hình ảnh được đảng Dân chủ công bố ngày 12/12. Trong một bức ảnh, ông đứng cạnh 6 người phụ nữ đeo những vật giống như vòng hoa Hawaii quanh cổ. Khuôn mặt của những người này đã bị làm mờ.

Bức khác cho thấy ông Trump đang nói chuyện với một phụ nữ tóc vàng, còn tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đứng ở phía sau. Ở bức thứ ba, ông Trump ngồi cạnh một phụ nữ tóc vàng với khuôn mặt cũng được che kín.

Ông Donald Trump chụp chung với 6 phụ nữ trong bức ảnh được đảng Dân chủ công bố ngày 12/12. Ảnh: House Oversight Committee

Trong một bức ảnh khác, cựu tổng thống Bill Clinton chụp bên cạnh Epstein và Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein đang thụ án tù 20 năm vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và các tội danh khác, cùng hai người không rõ danh tính.

Ngoài ra, trong các bức ảnh còn có nhiều người nổi tiếng như Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Trump, Larry Summers, bộ trưởng tài chính dưới thời tổng thống Clinton, đạo diễn Woody Allen, cựu hoàng tử Anh Andrew, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates và tỷ phú Richard Branson.

Mối liên hệ giữa Epstein với những người này đã được biết đến từ trước, các hình ảnh không ghi ngày tháng và cũng không cho thấy hành vi phi pháp nào.

Các nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ nói rằng hình ảnh "làm dấy lên nhiều câu hỏi về Epstein và quan hệ của ông ta với một số người quyền lực nhất thế giới".

Cựu tổng thống Clinton (giữa) trong một bức ảnh do đảng Dân chủ công bố ngày 12/12. Ảnh: House Oversight Committee

Nhà Trắng cáo buộc đảng Dân chủ công bố những bức ảnh có chọn lọc của Epstein "nhằm cố gắng tạo ra câu chuyện sai lệch". "Trò lừa bịp của đảng Dân chủ nhằm chống lại Tổng thống Trump đã liên tục bị vạch trần", phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson nói.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Vũ Hoàng (Theo AFP)