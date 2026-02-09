Đảng của Thủ tướng Thái Lan giành chiến thắng tổng tuyển cử

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, khi đảng bảo thủ Bhumjaithai dự kiến giành số ghế lớn nhất ở Hạ viện Thái Lan.

Phát biểu tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở thủ đô Bangkok đêm 8/2, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố đảng của mình "nhiều khả năng giành vị trí số một trong bầu cử". Ông nhấn mạnh "chiến thắng thuộc về tất cả người dân" dù họ có bỏ phiếu cho Bhumjaithai hay không, đồng thời khẳng định đảng sẽ "nỗ lực tối đa để phục vụ người dân".

Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố cho thấy Bhumjaithai có thể giành khoảng 192 ghế trong 500 ghế tại Hạ viện. Theo sau là đảng Nhân dân (PP) với khoảng 117 ghế và Pheu Thai với 74 ghế. Các đảng còn lại giành tổng cộng khoảng 117 ghế, theo phân tích của Reuters.

Trong khi đó, Channel 3 của Thái Lan dự báo Bhumjaithai sẽ gần chạm mốc 200 ghế, còn PP có hơn 100 ghế và Pheu Thai sẽ về thứ ba.

Lãnh đạo PP Natthaphong Rueangpanyawut thừa nhận đảng của ông "không có dấu hiệu sẽ thắng", dù vẫn còn một lượng phiếu chưa được kiểm. Ông khẳng định PP sẽ không tham gia chính phủ do Bhumjaithai dẫn dắt, nhưng cũng không lập liên minh cạnh tranh. "Nếu Bhumjaithai lập được chính phủ, chúng tôi sẽ giữ vai trò phe đối lập", ông nói tại họp báo.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul họp báo tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở Bangkok ngày 8/2. Ảnh: AFP

Chiến thắng được mô tả là "cuộc trỗi dậy ngoạn mục" của ông Anutin, khi Bhumjaithai chỉ về thứ ba ở kỳ tổng tuyển cử trước. Ông Anutin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan vào tháng 9/2025, sau khi hai người tiền nhiệm thuộc đảng Pheu Thai bị tòa án phế truất.

Ông giải tán quốc hội và khởi động quy trình tổ chức bầu cử sớm từ giữa tháng 12/2025, thời điểm xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tái bùng phát. Các nhà phân tích cho rằng động thái này dường như nhằm tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang lên ở Thái Lan.

Thủ tướng Anutin giải thích quyết định giải tán quốc hội bắt nguồn từ tình trạng "rối loạn" và cạnh tranh giữa các đảng, khiến việc lãnh đạo chính phủ thiểu số trở nên bất khả thi.

Kết quả tổng tuyển cử lần này mở ra triển vọng hình thành liên minh cầm quyền ổn định hơn, qua đó chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài của Thái Lan. Nhà khoa học chính trị Napon Jatusripitak, thuộc Viện Nghiên cứu Tương lai Thái Lan, nhận định đây có thể là lần đầu Thái Lan có chính phủ đủ quyền lực để điều hành hiệu quả sau thời gian dài.

Giới quan sát cho rằng chìa khóa thành công của ông Anutin là theo đuổi thông điệp dân tộc chủ nghĩa và chiến lược thu hút chính trị gia từ các đảng đối thủ tại khu vực nông thôn. Nhà phân tích Mathis Lohatepanont nói quy mô chiến thắng của ông Anutin là "điều không ai ngờ tới", phản ánh môi trường chính trị mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa và khả năng tập hợp cử tri bảo thủ đã tạo lợi thế cho Bhumjaithai.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)