Đảng của Thủ tướng Nhật sẽ thắng áp đảo tại Hạ viện

Thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy đảng LDP cầm quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ giành đa số ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử hôm nay.

Bộ phận phân tích bầu cử của đài truyền hình NHK chiều nay đánh giá đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi có thể giành 274-328 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản, vượt xa con số 198 ghế đang kiểm soát hiện nay lẫn ngưỡng 233 ghế cần thiết để kiểm soát chương trình nghị sự.

Kết quả này cho phép LDP nắm ưu thế đa số ở Hạ viện Nhật Bản mà không cần liên minh với đảng phái nào khác, giúp bà Takaichi tiếp tục nắm quyền mà không cần thỏa hiệp chính sách.

Thủ tướng Sanae Takaichi trong bài phát biểu tại Tokyo ngày 6/1. Ảnh: AFP

Bà Takaichi, 64 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025 và nội các của bà đang nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%.

Trước khi giải tán Hạ viện ngày 23/1, liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) giữ thế đa số sít sao tại Hạ viện với 233 ghế, đồng thời nắm thiểu số tại Thượng viện. Điều này sẽ cản trở khả năng thúc đẩy các chương trình nghị sự đầy tham vọng của chính phủ.

Thủ tướng Takaichi quyết định tổ chức bầu cử "bất thường" giữa mùa đông nhằm tận dụng mức ủng hộ cá nhân cao kể từ khi được đưa lên lãnh đạo LDP. Hình ảnh thẳng thắn, chăm chỉ của bà đã thu hút bộ phận đông đảo cử tri, song khuynh hướng cứng rắn về dân tộc và ưu tiên chính sách an ninh đã đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc vào thế căng thẳng.

Theo phân tích trước bầu cử của Reuters, nếu LDP và các đảng đối tác đạt 261 ghế ở Hạ viện, bà Takaichi sẽ kiểm soát các ủy ban quốc hội, thuận lợi hơn trong phê duyệt luật và đề xuất ngân sách. Nếu liên minh LDP kiểm soát 310 ghế, nội các Takaichi sẽ có thêm công cụ bỏ phiếu phủ quyết các quyết định tại Thượng viện, nơi họ chưa chiếm đa số.

Kết quả dự báo hiện nay còn khả quan hơn những kỳ vọng trước đó của LDP và JIP, khi tổng số ghế hai đảng có thể kiểm soát ở Hạ viện Nhật Bản sẽ vào khoảng 302-366. Bà Takaichi từng tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu LDP và đối tác mất thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản.

Thanh Danh (Theo NHK, AFP, Reuters)