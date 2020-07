Đảng của Lý Hiển Long thắng cử

Đảng Hành động nhân dân của Thủ tướng Lý Hiển Long chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10/7, giành được 83/93 ghế quốc hội Singapore.

Phát biểu tại họp báo ở Singapore sáng nay, Thủ tướng Lý Hiển Long nói kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ rõ ràng dành cho đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông, nhưng tỷ lệ phiếu bầu phổ thông không cao như mong đợi.

"Kết quả bầu cử phản ánh nỗi đau và sự không chắc chắn mà người dân Singapore cảm nhận trong cuộc khủng hoảng này", ông Lý nói và khẳng định "đây không phải cuộc bầu cử mang lại cảm giác tốt".

Tuyên bố được đưa ra sau khi PAP giành 83/93 ghế trong quốc hội Singapore, với số phiếu phổ thông bầu cho đảng này là 61,2%. Đảng Công nhân Singapore giữ 10 ghế còn lại. PAP từng giành chiến thắng với 83/89 ghế và số phiếu bầu ủng hộ là 69,86% trong cuộc bầu cử năm 2015.

Thủ tướng Lý khẳng định người Singapore hiểu những nguy cơ họ đang đối mặt và lý do phải cùng nhau bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông cam kết sẽ ứng phó với đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế do dịch bệnh, nhằm đưa Singapore vượt khủng hoảng một cách an toàn.

Đảng PAP của Thủ tướng Lý Hiển Long nắm quyền kể từ khi Singapore trở thành quốc đảo độc lập năm 1965. Kết quả bầu cử ngày 10/7 sẽ kéo dài vị thế lãnh đạo đất nước của PAP, cho phép đảng này thành lập chính phủ và giúp ông Lý cầm quyền thêm một nhiệm kỳ. Thủ tướng Lý Hiển Long đã tại nhiệm từ năm 2004.

Quốc đảo ở Đông Nam Á là một trong những nước ghi nhận tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp nhất thế giới, ban đầu được coi là "tiêu chuẩn vàng" chống dịch.

Tuy nhiên, những đợt bùng phát lớn trong các khu ký túc xá chật chội dành cho lao động nhập cư đã xô đổ hình tượng của Singapore, khiến nước này trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 45.600 ca nhiễm và 26 người chết. Tình hình khiến chính phủ buộc phải đóng cửa trường học và doanh nghiệp lâu hơn, trong khi kinh tế ngày càng lao dốc.

