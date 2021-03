Đảng Cộng hòa kêu gọi điều trần vì người di cư tăng nhanh

MỹĐảng Cộng hòa tại Hạ viện đang kêu gọi điều trần về dòng người di cư ở biên giới phía nam, lo ngại rủi ro cho an ninh quốc gia.

"Tiểu ban nên lắng nghe trực tiếp từ quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa về những gì chính quyền Biden đang làm để giải quyết hoạt động tội phạm do chính sách cấp tiến của chính quyền gây ra", hạ nghị sĩ Cộng hòa Andy Biggs và Jim Jordan hôm 18/3 viết trong thư gửi hạ nghị sĩ Dân chủ Sheila Jackson Lee, lãnh đạo tiểu ban Tư pháp về Tội phạm, Khủng bố và An ninh Nội địa.

Người di cư chờ được đưa đi sau khi vượt biên từ Mexico đến Texas, Mỹ hôm 14/3. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ, hơn 100.000 người bị giữ ở biên giới phía nam khi vượt biên vào Mỹ hồi tháng 2, tăng 28% so với tháng trước đó. Phần lớn họ là người di cư đã bị trục xuất theo chính sách thời cựu tổng thống Donald Trump, cho phép trục xuất nhanh chóng do đại dịch Covid-19.

Nhà Trắng nhiều lần khuyến cáo người di cư không nghe thông tin sai lệch rằng biên giới đang mở cửa dưới thời Tổng thống Joe Biden.

"Thực hiện hành trình di cư lúc này không an toàn, đến biên giới trong bối cảnh đại dịch càng không an toàn. Các gia đình và người lớn đi một mình đang bị trục xuất. Hãy để chúng tôi xây dựng và xây dựng lại cách thức an toàn, trật tự để các bạn nộp đơn xin cứu trợ nhân đạo theo luật pháp đất nước chúng tôi", Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hôm 18/3 cho hay.

Bộ An ninh Nội địa đầu tuần này cho biết số người đổ về biên giới tây nam sẽ đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Đảng Cộng hòa cho rằng số người di cư tăng có thể tác động đến khả năng thực thi pháp luật của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), gồm ứng phó với nạn buôn bán ma túy.

"Chính sách nhập cư của chính quyền Biden dẫn đến người di cư gia tăng dọc biên giới phía nam. CBP hiện phải chuyển nguồn lực khỏi các nhiệm vụ ưu tiên và nhiệm vụ thực thi pháp luật để đảm bảo an ninh biên giới và ứng phó người nước ngoài bất hợp pháp", hai hạ nghị sĩ nêu thêm. Thư được 8 thành viên tiểu ban Cộng hòa khác ký tên.

Hạ nghị sĩ Dân chủ trong ủy ban hiện chưa bình luận.

Yêu cầu được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas ra điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa liên tục gây sức ép để gọi tình hình biên giới là cuộc khủng hoảng.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng tình hình hiện tại ở biên giới với Mexico là hậu quả từ chính sách nhập cư lỏng lẻo của Biden. Tổng thống Mỹ đã tạm dừng dự án xây tường biên giới và hủy lệnh yêu cầu người di cư phải đợi ở Mexico trong thời gian chờ xử lý thủ tục được ban hành dưới thời Trump.

Tuy nhiên, quan chức trong chính quyền Biden quy trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm, lập luận rằng Trump nỗ lực hạn chế di cư suốt 4 năm, dẫn đến dồn nén người di cư ở biên giới.

"Chúng ta không thể thay đổi 4 năm hành động của chính quyền tiền nhiệm trong một sớm một chiều. Những hành động đó không chỉ bỏ bê hệ thống nhập cư của chúng ta, mà họ còn cố tình làm cho tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, đại dịch cũng khiến chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để giải quyết tình hình", Roberta Jacobson, quan chức phụ trách biên giới phía nam, cho biết tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng hồi đầu tháng.

Huyền Lê (Theo Hill)